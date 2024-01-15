Добре для енергетики: як виростити грошове дерево

За цим сукулентом дуже просто доглядати і він росте десятиліттями. Пишна крона грошового дерева, як вважається, обіцяє велике багатство.

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Грошове дерево, нефритове дерево, або товстянка — все це назви популярної кімнатної рослини, яку вирощують через її блискуче зелене листя і загальний вигляд, що нагадує мініатюрне деревце. І її дуже легко вирощувати, якщо не заливати її водою і не піддавати дуже низьким температурам. Як його виростити, пише BHG.

Але слід пам'ятати, товстянку потрібно тримати подалі від домашніх тварин, бо її соковиті листочки можуть бути токсичними. І від дітей теж, бо сік рослини може спричинити дерматит.

Як вирощувати грошове дерево

Найкраще вирощувати товстянку в приміщенні, оскільки вона не витримує негативних температур. Щоб вирощувати її на вулиці, виберіть ділянку, на яку потрапляє від 4 до 6 годин прямого сонячного світла, з добре дренованим ґрунтом. Ця рослина на свіжому повітрі росте повільно, але краще дати їй достатньо місця, оскільки в правильних умовах вона може вимахати до 3 метрів у висоту.

Але навіть якщо вона росте в кімнаті, все одно їй має вистачати світла, щоб листя було зеленим і здоровим. Влітку не соромтеся виносити нефритову рослину на вулицю. Додаткове сонячне світло і тепліша температура, ймовірно, окупляться сплеском зростання.

Грошове дерево Фото: Getty Images

Нефритова рослина віддає перевагу добре дренованому піщанистому ґрунту, інакше коріння буде гнити. У горщиках найкраще використовувати ґрунтову суміш, призначену для сукулентів.

Поливайте товстянку, коли ґрунт майже повністю сухий на дотик, але не настільки сухий, що відривається від краю горщика, що ускладнює повторне зволоження. Нефритова рослина частіше страждає при надмірному поливі, ніж при нестачі води. Опадання листя вказує на те, що рослині не вистачає води.

У приміщенні товстянкам потрібна така ж температура, як і людям. Низькі температури їх уб'ють.

Цій рослині не потрібно багато добрив. Тільки протягом вегетаційного періоду час від часу давайте товстянці невелику дозу добрив, щоб вона залишалася зеленою.

Наскільки сильно ви обріжете рослину, залежить від вас. Ви можете обрізати її, як бонсай, або дозволити їй рости так, як їй подобається.

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Пересадка товстянки

Швидше за все, вам доведеться пересаджувати нефритову рослину кожні 2-3 роки, щоб вона не виросла зі свого горщика. Використовуйте неглазурований глиняний горщик, який дозволить зайвій волозі випаровуватися від коренів. У міру старіння рослини її, найімовірніше, доведеться пересаджувати кожні 4 або 5 років.

У міру зростання вашої рослини стає все більш важливим вибирати для неї широкі горщики з товстим дном. Нефритові рослини мають тенденцію виростати важкими і легко перекидаються в більш легких горщиках.

Вийнявши рослину з горщика, яку вона переросла, очистіть її коріння і переконайтеся, що на ній немає грибка. Після помістіть її в ґрунт, розправляючи коріння. Зачекайте тиждень, а потім злегка полийте грошову рослину.

Шкідники та проблеми

Кімнатні товстянки часто борються з пилом більше, ніж зі шкідниками, тому, якщо листя виглядає тьмяним, акуратно протріть його вологою тканиною. Або винесіть рослину на вулицю, якщо температура досить тепла, і злегка обприскайте її водою зі шланга, щоб змити бруд, що скупчився.

Регулярно оглядайте рослину (зокрема нижній бік листя) на наявність попелиці, щитівки, павутинного кліща та борошнистого червця. Зокрема, борошнисті червці є поширеною проблемою для нефритових рослин. Ці комахи виглядають як маленькі нечіткі білі плями. Якщо ви помітили будь-яких із цих шкідників кімнатних рослин, зітріть їх із рослини паперовим рушником, змоченим медичним спиртом.

Як розмножити грошове дерево

Розмножити цю рослину дуже просто. Просто візьміть листок здорової, зрілої рослини і встроміть його в ґрунт.

Із чим можна поєднувати грошове дерево

Поєднуйте свою товстянку з низькорослими сукулентами, які люблять сонце і також мають низьку потребу у воді. Шукайте сукуленти, які також будуть добре рости в добре дренованому, піщаному ґрунті і на яскравому сонці.

Як довго живе грошове дерево, і які прикмети з ним пов'язані?

Воно володіє дивовижним довголіттям і при правильному догляді може жити від 50 до 100 років. Грошове дерево вважається хорошим подарунком на весілля. Рослина обіцяє молодій сім'ї багатство і процвітання. За традицією стовбур товстянки обв'язують червоною стрічкою, а до гілок прикріплюють купюри або монети.

Якщо рослину подаровано з іншого приводу, за такий подарунок потрібно заплатити. Плата чисто символічна, підійде монетка найменшого номіналу. Вважається, що тільки в цьому випадку товстянка принесе новому власнику фінансове благополуччя.

А ось грошове дерево, яке довго росло в будинку, дарувати або передавати іншому власнику не можна. У цьому разі на дарувальника чекають серйозні фінансові проблеми. Грошове дерево, згідно з прикметами, забере енергетику будинку і перенесе її в нове житло.

З цієї ж причини товстянку не можна просто викинути або віддати іншій людині. Бажано продати рослину за символічну плату. Але перед цим подякувати їй за ту позитивну енергію, яку вона принесла в дім.

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