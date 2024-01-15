Як правильно прати і зберігати вовняні речі: будуть як нові

Правильний догляд за вовняними речами не тільки продовжить їхню службу, а й збереже зовнішній вигляд і якість. Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви зможете довгий час насолоджуватися комфортом і теплом ваших улюблених вовняних виробів.

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Вовняні вироби — улюблений вибір для холодної пори року завдяки їхньому теплу та комфорту. Однак прання вовняних речей вимагає особливої уваги, щоб зберегти їхню форму, м'якість і колір. Неправильний догляд може призвести до усадки, деформації або втрати привабливого вигляду, повідомляє Vikna.

Як правильно доглядати за вовняними виробами

1. Перевірка ярлика з інструкцією з догляду.

Перед пранням важливо уважно вивчити рекомендації виробника на ярлику. Вони містять інформацію про максимально допустиму температуру води, тип прання і засоби, які можна використовувати.

2. Вибір правильного мийного засобу.

Для вовни підійдуть спеціальні мийні засоби з нейтральним pH. Вони м'яко очищають волокна, не спричиняючи їх усадки або пошкодження.

3. Ручне або машинне прання.

Якщо на ярлику не вказано інше, вовняні речі краще прати вручну. Під час машинного прання слід обирати режим для вовни або делікатних тканин з мінімальним віджиманням.

4. Температура води.

Використовуйте теплу або прохолодну воду (не вище 30 °C), оскільки гаряча вода може викликати усадку і деформацію волокон.

5. Процес прання.

Під час ручного прання акуратно замочуйте речі у воді, уникаючи інтенсивного розтирання. М'яко промивайте та обполіскуйте, не викручуючи виріб.

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6. Віджимання та сушіння.

Після прання акуратно відіжміть річ, не скручуючи. Краще обернути її в рушник для видалення зайвої вологи. Сушіть виріб у горизонтальному положенні на рівній поверхні, уникаючи прямих сонячних променів і джерел тепла, щоб запобігти деформації та усадці.

7. Правильне зберігання.

Вовняні речі слід зберігати в сухому і провітрюваному місці. Уникайте вішати важкі вовняні светри на вішалки, оскільки це може призвести до розтягування. Краще складати їх акуратно на полицях.

8. Запобігання появі катишків.

Катишки — часта проблема вовняних виробів. Щоб мінімізувати їхню появу, періть речі навиворіт і використовуйте мішки для прання. Також можна придбати спеціальні пристрої для видалення катишків.

9. Видалення плям.

Якщо на вовняній речі з'явилася пляма, постарайтеся видалити її якомога швидше, використовуючи засоби, призначені для вовни. Уникайте інтенсивного тертя, оскільки це може пошкодити волокна.

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