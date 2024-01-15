Чому не можна говорити "рівень інфляції складає" (відео)

Мовознавець наголосив, що складати можна речі в шафу, іспит. А коли йдеться про кількість, варто вживати інше слово.

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Український філолог Олександр Авраменко розкрив різницю між словами "становити" та "складати". Про це мовознавець розповів в одному зі своїх експрес-уроків.

Для початку він навів приклад речення з помилкою: "Після війни ветерани та їхні родичі складуть 10% населення України".

Втім, складати можна речі в шафу, іспит. А коли йдеться про кількість, то варто вживати слово "становити". Наприклад, "населення Києва становить близько 3 мільйонів людей", "рівень інфляції становить…"

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Олександр Авраменко

Олександр Авраменко — це відомий український учитель, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий, який записав низку уроків, у яких навчає українців правильно розмовляти, викорінюючи суржик.

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