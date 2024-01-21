Запіканка з картоплі, яловичого фаршу та грибів: рецепт ситної та смачної вечері

Запіканка виходить не тільки смачною, а й має апетитний вигляд, завдяки золотистій скоринці зверху. Для приготування цієї страви знадобляться найпростіші продукти.

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Запіканка з картоплі, яловичого фаршу та грибів — ідеальний вибір для ситної сімейної вечері. Ця страва поєднує в собі ніжну картоплю, ароматний фарш і соковиті гриби, утворюючи ідеальне поєднання смаку і текстури, яке сподобається всій родині, пише Rud.

Інгредієнти:

картопля — 500 г;

яловичий фарш — 300 г;

печериці — 200 г;

цибуля — 1 головка;

часник — 2 зубчики;

вершки — 100 мл;

твердий сир — 100 г;

рослинна олія — 2 столові ложки;

сіль, перець — за смаком;

зелень для прикраси.

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Приготування:

Крок 1. Картоплю почистіть, наріжте кружальцями та відваріть до напівготовності в підсоленій воді.

Крок 2. Цибулю та часник дрібно наріжте та обсмажте на рослинній олії до прозорості. Додайте фарш і обсмажуйте до готовності. Посоліть і поперчіть за смаком.

Крок 3. Гриби наріжте пластинками та обсмажте на окремій сковороді до готовності.

Крок 4. У форму для запікання викладіть шарами картоплю, фарш із цибулею та гриби. Повторіть шари.

Крок 5. Вершки змішайте з подрібненим часником, сіллю і перцем, залийте цією сумішшю запіканку.

Крок 6. Посипте зверху тертим сиром і запікайте в заздалегідь розігрітій до 180°C духовці близько 20-25 хвилин до золотистої скоринки.

Крок 7. Готову запіканку вийміть із духовки і дайте трохи охолонути.

Крок 8. Подавайте запіканку, прикрасивши свіжою зеленню.

Ця запіканка з картоплі, яловичого фаршу та грибів — чудовий варіант для обіду або вечері, що поєднує в собі класичні інгредієнти та багатство смаку. Вона напевно стане улюбленою стравою у вашому сімейному меню.

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