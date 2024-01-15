Оладки на кефірі: рецепт простої та швидкої страви

Такі оладки виходять дуже пишними та м'якими. Їх можна їсти зі сметаною, варенням, медом.

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Оладки — одна з найпростіших і найшвидших страв, які з однаковим успіхом можна приготувати як на сніданок, так і протягом дня. Вони однаково смачні зі сметаною та з варенням, тому навіть діти їстимуть їх із задоволенням. Пропонуємо приготувати оладки на кефірі за рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук.

Оладки на кефірі

Інгредієнти:

кефір 2,5% — 500 мл;

яйце — 1 шт;

цукор — 0,5 ст. л;

сіль — 1/3 ч. л;

сода — 1/2 ч. л;

борошно — 350 г;

рослинна олія для смаження.

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Спосіб приготування:

Кефір кімнатної температури змішати з яйцем, цукром і сіллю, перемішати, щоб сіль і цукор розчинилися. Просіяти сюди ж борошно з доданою в нього содою, знову все добре перемішати до однорідності, щоб не було грудочок. Накрити рушником і залишити тісто на 20-30 хвилин. Більше тісто не мішати жодного разу!

Розігріти олію в сковороді на вогні нижче середнього. Олії в сковорідці має бути достатньо, десь приблизно на 1 сантиметр. Тісто, не перемішуючи, викладати ложкою на сковорідку, обсмажувати оладки з обох боків до золотистості, після чого викласти їх на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.

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