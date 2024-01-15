Марго Роббі показала стильний нюдовий манікюр (фото)

Для церемонії Critics Choice Awards зірка фільму "Барбі" обрала нюдове нейтральне покриття, відмовившись від дизайну та каміння. Том Бачик показав результати своєї роботи.

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Австралійська акторка Марго Роббі показала стильний нюдовий манікюр на січень-лютий 2024 року. Знімком своєї нової роботи ділиться нейл-майстер Том Бачик в Instagram.

Для церемонії вручення нагород Critics Choice Awards зірка фільму "Барбі" обрала нюдове нейтральне покриття, відмовившись від дизайну та каміння.

"Тональний манекен для Марго Роббі. Нашим натхненням для нігтів був гламур без зусиль. Ми хотіли, щоб нігті були тональними до її шкіри, щоб допомагали звузити ніготь і подовжити пальці, майже манекен", — написав відомий голівудський майстер.

Доповненням до свіжого покриття стала розкішна каблучка на лівій руці Марго Роббі.

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На заході зірка екрану зʼявилася в червоній довгій сукні з елементами квітів.

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