Топ-5 найпростіших для вирощування домашніх рослин

Ці кімнатні рослини, що не потребують особливого догляду, додадуть свіжості у ваш дім. І за ними дуже просто доглядати.

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Вам не потрібно бути експертом з кімнатних рослин, щоб озеленити своє житло. Цим рослинам, які не потребують особливого догляду, потрібно лише час від часу трохи води. Так що з ними впорається навіть ботанік-початківець. Тож сміливо додавайте у свій будинок трохи свіжої зелені. Ці рослини процвітатимуть у вашому домі незалежно від рівня вашої майстерності. Які рослини обрати, радить BHG.

Диффенбахія

Кілька близькоспоріднених видів мають назву диффенбахія; у всіх них стебла, схожі на очерет, і пишне зелене листя з білими або кремовими відтінками. Його велике зелено-біле листя надає тропічного відтінку будь-якій кімнаті вашого будинку, особливо якщо ви помістите його в кашпо у вигляді кошика.

Диффенбахія

Умови вирощування: освітленість від низької до середньої; уникайте низьких температур; підтримуйте рівномірну вологість

Але пам'ятайте, всі частини цієї рослини токсичні.

Зміїна рослина

Ця легка сукулентна рослина здається майже невбиваною. Зміїна рослина, або сансевієрія відмінно переносить слабке світло і їй не потрібно багато води. При цьому виглядає ця рослина чудово.

Зміїна рослина

Умови вирощування: від слабкого до яскравого світла; уникайте низьких температур; дайте поверхні ґрунту висохнути між поливами.

Але пам'ятайте, сансевієрія токсична для людини і домашніх тварин.

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Філодендрон

Філодендрон з серцеподібним листям має дуже привабливий вигляд через світло свого серцеподібного листя і довгі лози. Крім того, він добре адаптується до місць з низькою освітленістю і не заперечує, якщо ви забудете його полити один або два рази. Його також можна посадити в кашпо і підвісити біля вікна.

Філодендрон

Умови вирощування: від слабкого до яскравого світла; уникайте низьких температур; дайте поверхні ґрунту висохнути між поливами.

Пам'ятайте, всі частини цієї рослини токсичні. Тож не давайте тваринам жувати листя.

Павукова рослина

Павукова рослина, або хлорофітум — одна з найбільш упізнаваних кімнатних рослин. Ми його бачили в будинках, офісах і навіть класних кімнатах у школі. Ці невибагливі красуні розпускають ременеподібні, вигнуті листки, які надають їм веселого і привабливого вигляду. Як тільки рослини стають досить великими, на кінцях довгих стебел починають утворюватися дитячі рослини, які легко укоренити у власних горщиках. Деякі різновиди мають просте зелене листя, а деякі прикрашають кремові або білі смуги.

Павукова рослина

Умови вирощування: світло від середнього до яскравого; уникайте низьких температур; підтримуйте ґрунт рівномірно вологим.

Каучукове дерево

Класична кімнатна рослина, каучукове дерево, або фікус еластичний, отримала свою назву через липкий молочний сік, який вона виділяє з порізів. Згодом воно може вирости у велике дерево, але ви можете легко зберегти його мініатюрним, обрізаючи довгі стебла, унаслідок чого воно розгалузиться в багатостовбурний чагарник. Його велике, темно-зелене, блискуче листя завжди впадає в очі, особливо на рослинах великого розміру, і ви можете знайти сорти зі строкатим листям.

Каучукове дерево

Умови вирощування: світло від середнього до яскравого; температура не нижче 15 градусів; дайте поверхні ґрунту висохнути між поливами.

Але пам'ятайте, за всієї привабливості цієї рослини, її молочно-білий сік отруйний.

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