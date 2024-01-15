Дуже смачно: як приготувати фрикадельки на вечерю за найпростішим рецептом

Фрикадельки — це смачна страва, яка всім подобається. Ці готуються з уже готового м'яса.

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Фрикадельки, як ми знаємо, — одна з найулюбленіших домашніх страв. Багато хто з нас дотримується улюбленого рецепта, який ми успадкували від бабусі або матері. І дуже часто найкращі фрикадельки виходять із залишків попереднього обіду або вечері.

У цьому рецепті використовується вже приготоване раніше м'ясо, яке може бути яловичим або свинячим. Також можна використовувати відварене м'ясо. Або взяти фарш, приготувати його та використовувати для фрикадельок. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

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Це основа, вже дуже смачна ідея, яку, вочевидь, можна адаптувати за власним смаком і типом вихідного м'яса. Суміш ароматних трав, дрібка кориці, тертий сир або нарізана цибуля — ідей для отримання смачних тюфтельок щоразу не бракує.

Фрикадельки

Інгредієнти:

300 г уже приготованого і залишків м'яса (відвареного або смаженого);

400 г відвареної картоплі;

1 яйце;

панірувальні сухарі;

½ зубчика часнику;

3 або 4 гілочки петрушки;

мускатний горіх;

гілочки розмарину;

сіль, перець, рослинна олія.

Приготування фрикадельок почніть із того, що наріжте м'ясо шматками, а потім дрібно подрібніть його міксером або м'ясорубкою.

Додайте відварену картоплю, попередньо очистивши її та розчавивши товкачем для картоплі. Добре перемішайте.

Додайте яйце, яке виконуватиме роль сполучної речовини, і, якщо суміш занадто волога, підсушіть її невеликою кількістю панірувальних сухарів. Додайте сіль, перець і половину подрібненого зубчика часнику. Також додайте дрібно нарізану петрушку і завершіть усе тертим мускатним горіхом. Змішайте все, поки не отримаєте однорідну суміш.

Потім візьміть потроху суміші та вологими руками сформуйте сфери розміром трохи більше за волоський горіх. Потім обваляйте їх у панірувальних сухарях, злегка розчавивши долонями.

Нагрійте велику кількість олії у великій сковорідці й обсмажуйте фрикадельки по кілька штук, перевертаючи їх так, щоб вони підрум'янилися рівномірно. По готовності викладіть смажені тефтелі на гілочки свіжого розмарину так, щоб позбутися зайвої олії, а самі фрикадельки набули легкого аромату розмарину.

Посипте фрикадельки сіллю і подавайте гарячими або теплими.

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