Смачно, як у дитинстві: рецепт пишного манника на кефірі без борошна

Манник на кефірі — випічка до чаю з бюджетних продуктів, яку дуже легко готувати. Манник не тільки смачний, а й досить простий у приготуванні, що робить його ідеальним вибором для будь-якого випадку.

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Пишний манник на кефірі — неймовірно ароматний і простий у приготуванні десерт. Ця страва відрізняється м'якою і ніжною текстурою і напевно сподобається і дітям, і дорослим, пише РБК-Україна.

Інгредієнти:

манна крупа — 1 склянка;

кефір — 1 склянка;

цукор — 1 склянка;

яйце — 2 штуки;

розпушувач тіста — 1 чайна ложка;

ванільний цукор — 1 пакетик;

вершкове масло — 50 г;

сіль — щіпка.

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Приготування:

Крок 1. У глибокій мисці змішайте манну крупу та кефір, залиште на 30-40 хвилин, щоб манка набухла.

Крок 2. Збийте яйця з цукром до пишності, додайте ванільний цукор і дрібку солі.

Крок 3. Змішайте яєчно-цукрову суміш із набряклою манкою. Додайте розпушувач і ретельно перемішайте.

Крок 4. Форму для випічки змастіть вершковим маслом і викладіть у неї тісто.

Крок 5. Випікайте в попередньо розігрітій до 180°C духовці протягом 35-40 хвилин до золотистої скоринки.

Крок 6. Готовому маннику дайте охолонути, потім акуратно вийміть із форми.

Крок 7. Подавайте манник, прикрасивши за бажанням свіжими ягодами або цукровою пудрою.

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