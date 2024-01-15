Рибам — щастя, Ракам — везіння. Таро-прогноз на тиждень із 15 до 21 січня
Прогноз на перший робочий тиждень для всіх знаків Зодіакального кола. Розглядаємо перспективи та можливості.
Новорічні свята залишилися позаду, ми приступаємо до робочих буднів і не завжди цьому радіємо. Енергії часто не вистачає для вливання в робочі процеси, настрій на нулі й умовити себе зайнятися чимось доцільним буває зовсім непросто. Проте, у всіх представників знаків Зодіаку цей процес проходить по-різному. Вивчаємо Таро-прогноз на перший зовсім уже робочий тиждень 2024 року.
Овен
(Старший аркан Страшний суд)
У Овнів можуть постати питання важливих змін і кармічних ситуацій. Усе, що з вами відбуватиметься поточного тижня, говоритиме вам про напрацювання минулого. Іншими словами — на що заслужили, те й отримаєте. Це не завжди погано!
Телець
(сімка Пентаклей)
На Тельців чекає позиція очікування. Можливо, деякі питання потребуватимуть доопрацювань або на вас чекає відтягування вирішення питань. Потрібно просто набратися терпіння і дочекатися більш позитивного періоду. Іноді може вказувати на бажання ще трохи "повисіти" і нічого не вирішувати.
Близнюки
(Старший аркан Маг)
Близнюки можуть зіткнутися з маніпуляціями. Причому, маніпулюватимуть вони чи ними — залежить саме від самих представників знака. У будь-якому разі, випадання старшого позитивного аркана на перший робочий тиждень року — хороший знак!
Рак
(Старший аркан Імператор)
Ракам вдасться упорядкувати багато ділових і життєвих процесів. У вас почався період упорядкування і структуризації. Для багатьох не сімейних Раків є шанс знайомства з чоловіком, який може взяти на себе відповідальність у стосунках.
Лев
(четвірка Мечів)
Левам пропонують побути в пасиві. Ні в що не втручайтеся, і намагайтеся особливо не демонструвати властивий вам ентузіазм. Багато Левів можуть зіткнутися з необхідністю полежати і нічого не робити.
Діва
(Старший аркан Диявол)
Діви можуть зазнати спокуси або відчути себе в скутих обставинах. Пропозиції, які вам робитимуть цього тижня, — все трохи "від лукавого". Тому краще кілька разів подумати, перш ніж погоджуватися.
Ваги
(четвірка Пентаклей)
Терезам доведеться економити до надходження наступних грошей. Схоже, ви сильно витратилися в минулий період і на свята. Слід на короткий час обмежити себе від витрат. Але не переживайте: це не надовго!
Скорпіон
(лицар Кубків)
Схоже, на Скорпіонів цього тижня чекає флірт і навіть закоханість. Ви будете привабливі для протилежної статі й отримаєте небувалий успіх, опинившись у центрі уваги. Вам сподобається!
Стрілець
(Старший аркан Маг)
Стрільці, як і Близнюки, теж зіткнуться з маніпуляціями. Цього тижня простота — не ваш коник. Будьте напоготові й готовими діяти в будь-який момент. Можливо, вам випаде чудовий шанс на просування в питанні, що вас цікавить.
Козеріг
(сімка Чаш)
Козероги будуть в ілюзіях і мріях. Це не дуже притаманно представникам знака, тому вони можуть відчувати почуття прострації. Довго Козеріг у такому стані перебувати не зможе, отже, незабаром усе зміниться і ви ввійдете в улюблену колію контролю та роботи.
Водолій
(туз Пентаклей)
Водоліїв очікує великий шанс у житті або грошові надходження. Не пропустіть! Схоже, це ваш тиждень у всіх сенсах. Ловіть удачу за хвіст!
Риби
(двійка Пентаклей)
Рибам доведеться лавірувати і, можна сказати, викручуватися. Можливо, вам запропонують другу роботу або підробіток, або ви відчуєте потребу в такій. У будь-якому разі, тиждень із розгойданими енергіями. Краще не приймати важливих рішень!
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