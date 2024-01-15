Рибам — щастя, Ракам — везіння. Таро-прогноз на тиждень із 15 до 21 січня

Прогноз на перший робочий тиждень для всіх знаків Зодіакального кола. Розглядаємо перспективи та можливості.

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Новорічні свята залишилися позаду, ми приступаємо до робочих буднів і не завжди цьому радіємо. Енергії часто не вистачає для вливання в робочі процеси, настрій на нулі й умовити себе зайнятися чимось доцільним буває зовсім непросто. Проте, у всіх представників знаків Зодіаку цей процес проходить по-різному. Вивчаємо Таро-прогноз на перший зовсім уже робочий тиждень 2024 року.

Овен

Овен

(Старший аркан Страшний суд)

У Овнів можуть постати питання важливих змін і кармічних ситуацій. Усе, що з вами відбуватиметься поточного тижня, говоритиме вам про напрацювання минулого. Іншими словами — на що заслужили, те й отримаєте. Це не завжди погано!

Телець

Телець

(сімка Пентаклей)

На Тельців чекає позиція очікування. Можливо, деякі питання потребуватимуть доопрацювань або на вас чекає відтягування вирішення питань. Потрібно просто набратися терпіння і дочекатися більш позитивного періоду. Іноді може вказувати на бажання ще трохи "повисіти" і нічого не вирішувати.

Близнюки

Близнюки

(Старший аркан Маг)

Близнюки можуть зіткнутися з маніпуляціями. Причому, маніпулюватимуть вони чи ними — залежить саме від самих представників знака. У будь-якому разі, випадання старшого позитивного аркана на перший робочий тиждень року — хороший знак!

Рак

Рак

(Старший аркан Імператор)

Ракам вдасться упорядкувати багато ділових і життєвих процесів. У вас почався період упорядкування і структуризації. Для багатьох не сімейних Раків є шанс знайомства з чоловіком, який може взяти на себе відповідальність у стосунках.

Лев

Лев

(четвірка Мечів)

Левам пропонують побути в пасиві. Ні в що не втручайтеся, і намагайтеся особливо не демонструвати властивий вам ентузіазм. Багато Левів можуть зіткнутися з необхідністю полежати і нічого не робити.

Діва

Діва

(Старший аркан Диявол)

Діви можуть зазнати спокуси або відчути себе в скутих обставинах. Пропозиції, які вам робитимуть цього тижня, — все трохи "від лукавого". Тому краще кілька разів подумати, перш ніж погоджуватися.

Ваги

Ваги

(четвірка Пентаклей)

Терезам доведеться економити до надходження наступних грошей. Схоже, ви сильно витратилися в минулий період і на свята. Слід на короткий час обмежити себе від витрат. Але не переживайте: це не надовго!

Скорпіон

Скорпіон

(лицар Кубків)

Схоже, на Скорпіонів цього тижня чекає флірт і навіть закоханість. Ви будете привабливі для протилежної статі й отримаєте небувалий успіх, опинившись у центрі уваги. Вам сподобається!

Стрілець

(Старший аркан Маг)

Стрільці, як і Близнюки, теж зіткнуться з маніпуляціями. Цього тижня простота — не ваш коник. Будьте напоготові й готовими діяти в будь-який момент. Можливо, вам випаде чудовий шанс на просування в питанні, що вас цікавить.

Козеріг

Козеріг

(сімка Чаш)

Козероги будуть в ілюзіях і мріях. Це не дуже притаманно представникам знака, тому вони можуть відчувати почуття прострації. Довго Козеріг у такому стані перебувати не зможе, отже, незабаром усе зміниться і ви ввійдете в улюблену колію контролю та роботи.

Водолій

Водолій

(туз Пентаклей)

Водоліїв очікує великий шанс у житті або грошові надходження. Не пропустіть! Схоже, це ваш тиждень у всіх сенсах. Ловіть удачу за хвіст!

Риби

Риби

(двійка Пентаклей)

Рибам доведеться лавірувати і, можна сказати, викручуватися. Можливо, вам запропонують другу роботу або підробіток, або ви відчуєте потребу в такій. У будь-якому разі, тиждень із розгойданими енергіями. Краще не приймати важливих рішень!

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