Які продукти треба їсти, щоб мати сяюче волосся

Зима — це завжди про дефіцит вітамінів в організмі. Від цього завжди страждає стан шкіри, волосся і звісно нігті. Найчастіше ці проблеми помічають жінки, які дбайливо ставляться до свого зовнішнього вигляду. Однак, і чоловікам, нерідко, доводиться переживати те ж саме.

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Звісно, не тільки в зиму варто приділяти особливу увагу своїм зовнішності та організму. Що шкіра, що волосся в певний сезон потребують відповідного догляду. Поговоримо про догляд за волоссям. Тренерка та дієтологиня Олександра Гордуні пояснила, які продукти додати в раціон харчування, щоб мати гарне волосся. Особливо це буде корисно тим, хто помітив значне випадання волосся.

За даними пошукової системи Гугл, нормою випадіння волосинок в день вважається 50-150 штук. Виявляється це не багато, тому не треба щодня рахувати те, що залишилось на щітці. Звісно, якщо ви помітили, що раніше у вас не так стрімко випадало волосся, а тут воно залишається у ванній після миття, на щітці для волосся, а після ще й весь одяг у волоссі. Тоді краще звернутися до спеціаліста та перевірити стан свого організму.

Олександра Гордуні розповіла про причини, які провокують випадання волосся.

Перша причина. Дефіцит білка в раціоні.

Якщо чоловік, або жінка вживають в їжу мало білку, значить в організмі недостатньо протеїну. Відповідно волосся стає ламке, тонке, повільно росте і стрімко випадає.

Друга причина. Дефіцит заліза.

Дефіцит заліза в крові доволі поширена проблема, особливо взимку. Проявляється це не випадінням волосся чи ламкістю нігтів. Частіше за все серед симптомів також втома і апатія.

Найбільше в групі ризику люди, які взагалі не вбивають мʼяса, або їдять його мало.

Третя причина. Дисбаланс вітамінів.

Якщо у вас нестача в організмі вітамінів B та D, а надлишок в А та Е, то в організмі починаються зміни. Проявом цього може бути стрімке випадіння волосся.

Четверта причина. Активна дія на волосся.

Звісно до випадіння волосся може призвести і надмірне використання термозасобів — фен, плойка, утюжок, догляд за волоссям. Все це також веде до пошкодження волосинок і відповідно до їх випадання. Сюди ж можна віднести і туге плетіння косичок.

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Пʼята причина. Затяжний стрес.

Якщо ви маєте хронічне психологічне перевантаження, то це цілком ймовірно відзначиться на вашому волоссі. Проблеми на роботі, в сім’ї, борги, сварки, все це негативно впливає не тільки на волосся, а й на загальний стан організму.

Шоста причина. Фізичний стрес.

Цілком ймовірною може бути причина, якщо ви опинилися у фізичному стресі — переламали руку, ногу, у вас була операція, складна простуда і тому подібне. Все це може спричинити випадіння.

Сьома причина. Різка втрата ваги.

Якщо ви сидите на дієтах і різко втратили вагу, це є великим стресом для всього організму, у тому числі і волосся.

Восьма причина. Гормональні порушення.

Вагітність, пологи — вони є певним стресом для організму жінки. Відповідно через зміну гормонів відбуваються зміни по всьому організму. Під вплив часто потрапляє волосся, шкіра, нігті.

Які продукти здатні покращити стан вашого волосся?

Щоб мати красиве волосся, включіть в раціон червоне м'ясо, яйця, жирні сорти риби, цитрусові, горіхи і звісно зелені овочі.

Щоб ваше волосся виглядало гарним та сяючим в першу чергу подбайте про свій раціон харчування, а тільки потім вже правильно підберіть догляд за ним.

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