Як розпізнати та як діяти при обмороженні?

Зима — це завжди сезон активного відпочинку в горах, катання на лижах, гра в сніжки, чи веселощі на санчатах разом з родиною. І хоч цей період дуже полюбляють дітлахи, у великі морози важливо бути обережним і не отримати переохолодження чи обмороження.

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Важливо по зниженні температури повітря максимально вберегти відкриті частинки тіла від взаємодії з холодом. Саме тому Фокус зробив підбірку інформації, що варто знати про обмороження та чого категорично не можна робити.

Симптоми обмороження

Звісно є різні стадії обмороження. Серед легких почервоніння та поколювання в уражених ділянках.

Однак це не єдині симптоми, які вказують на ознаки обмороження. Якщо ви відчуваєте оніміння в пальцях рук чи ніг під час тривалого перебування на морозі, це може свідчити про початок переохолодження та обмороження.

Далі шкіра на ураженій ділянці починає змінювати колір. Може стати червоною, синьою, фіолетовою і чорною. Все залежить від ступеня обмороження. Шкіра стає або твердою, або восковою.

Людина починає скуто рухатися, або стає незграбною через спазм суглобів. У більш серйозному випадку на тілі з'являються пухирці, як після опіків. І звісно ж біль і втрата чутливості в ураженій ділянці.

Фото: Freepik

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Що не можна робити під час обмороження?

Перш за все забудьте про відігрівання гарячою водою. Це небезпечно і не допоможе. Навіть тепла вода може нашкодити. ⠀

Що варто робити при обмороженні?

Звісно спочатку варто зайти в тепле приміщення і зігрітися чаєм/кавою, чи будь-яким іншим зігріваючим напоєм, крім алкоголю.

Зніміть з себе вологий та холодний одяг. Та одягніть те, що допоможе зігрітися.

Якщо біль посилюється, можна випити знеболювальний засіб.

Якщо після ви продовжуєте відчувати посилення болю, зʼявляється лихоманка, набряклість в ураженій ділянці і загалом погіршився стан, тоді варто звернутися за допомогою до сімейного лікаря.

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