Для тих, хто хоче виглядати молодше: топ 3 стильних зачісок від зірок

Ідеальні "омолоджувальні" зачіски. Є кілька вдалих образів, які прискорять вам кілька років.

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Б'юті-експерти і знамениті перукарі розповіли про зачіски, які "омолоджують" найбільше. Адже невдало підібрана стрижка може додати кілька десятків років навіть наймолодшій дівчині і додати зайві роки дамі в роках. Серед модних трендів — стрижка піксі, як у нової "міс Франція". Про це пише Daily Mail.

Хочете виглядати молодше без пластичних операцій? Спробуйте одну з цих п'яти простих зачісок, які, на думку знаменитих перукарів, відразу зроблять вас молодшими.

Хочете ви зберегти свої природні локони або спробувати стильний, модний стиль, ці зачіски довели свою ефективність.

Від кучерявої стрижки піксі до французького дівочого чубчика — спробуйте одну з цих схвалених модними експертами зачісок, які допоможуть вам виглядати молодше, ніж будь-коли, і пожвавлять тьмяні локони.

Коротка стрижка

Кейт Бланшетт завжди має приголомшливий вигляд з короткою стрижкою. Текстурований боб — це те, що вам потрібно, щоб виглядати молодше.

Кейт Бланшетт Фото: Instagram elizabethstewart1

Відомий перукар Фредерік Феккай порадив уникати "надмірно структурованих зачісок", тож дуже важливо знайти баланс між стильним зовнішнім виглядом і тим, що доповнює індивідуальні особливості. І не потрібно робити асиметричний боб. Скористайтеся досвідом 54-річної Кейт Бланшетт і 44-річної Кортні Кардаш'ян, які мають ідеальний вигляд. До того ж, ця стрижка пасує тим, у кого тонке і легке волосся.

Така стрижка допомагає тонкому, тендітному волоссю виглядати густішим і сильнішим, створюючи більш здоровий і молодий вигляд. Також можна додати текстури на кінчики для легкого ефекту жвавості.

Якщо хочете виглядати молодше, спробуйте стрижки боб до підборіддя, або каре.

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Химерний чубчик

Якщо хочете надати собі юного вигляду у французькому стилі, спробуйте відрізати собі чубок.

"Французький чубчик додає романтики та грайливості, сприяючи свіжому образу", — вважають стилісти.

Джейн Біркін Фото: Getty Images

Джейн Біркін — яскравий приклад з її пишним чубчиком і локонами до ключиць.

Ще одна прихильниця чубчика — 69-річна Карін Ройтфельд, яка не змінювала свою стрижку вже багато років.

Також стилісти рекомендують залишити свій природний колір волосся і експериментувати з чубчиком. Може вам пасуватиме короткий чубчик, а може і довгий з рваними краями.

Довге волосся

Колись вважалося, що довге волосся пасує тільки молодим жінкам, і з віком стрижка має ставати дедалі коротшою.

Сара Джессіка Паркер Фото: Getty

Але це неправильно, адже далеко не всім пасує коротка стрижка. Тож ніщо не заважає вам зберегти свої довгі локони. Хороший приклад — 58-річна Сара Джессіка Паркер і 77-річна Шер. Неможливо уявити їх без довгих локонів. І якщо вам подобається ваше довге волосся — не обрізайте його.

Просто пам'ятайте, що довге волосся потребує більшої уваги. Слідкуйте, щоб кінчики не сіклися і використовуйте зволожувальні маски.

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