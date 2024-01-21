Боязнь темряви у дітей: причини появи і як із цим боротися

Боязнь темряви в дітей — це нормальне явище, яке з часом зазвичай минає. Важливо підтримувати дитину, створювати безпечне та комфортне середовище і заохочувати її поступово долати цей страх.

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Боязнь темряви, або ніктофобія, є поширеним явищем серед дітей. Цей страх часто виникає в дошкільному та молодшому шкільному віці й може викликати значний дискомфорт і занепокоєння як у самої дитини, так і в її батьків. Розуміння причин цього страху і знання ефективних методів боротьби з ним можуть допомогти сім'ям впоратися з цією проблемою, повідомляє 4family.

Причини страху темряви

1. Еволюційна схильність.

Почуття страху в темряві є природним захисним механізмом, який допомагав нашим предкам виживати.

2. Розвиток уяви.

У віці від 2 до 6 років у дітей активно розвивається уява. У темряві їхні фантазії можуть набувати більш живих, а іноді й страшних форм.

3. Страх розлуки.

Для маленьких дітей відокремлення від батьків або опікунів, особливо в темний час доби, може викликати страх і тривогу.

4. Телевізійні програми та казки.

Деякі сюжети можуть залишити в дитини страх перед темними, незвіданими просторами.

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Способи подолання страху темряви

Не завжди виходить позбутися страху темряви з першого разу. Страх потрібно обов'язково чимось замінити, чимось добрим, світлим і затишним.

1. Забезпечте відчуття безпеки.

Важливо, щоб дитина почувалася в безпеці у своїй кімнаті. Нічник із теплим світлом може допомогти зробити простір комфортнішим.

2. Поважайте їхній страх.

Не варто сміятися або ігнорувати страх дитини. Краще вислухати її і показати розуміння та підтримку. Насамперед потрібно пам'ятати, що страх у дитини реальний, і ви маєте підтримувати малюка, а не висміювати його страх і в жодному разі не намагатися його лякати цим же страхом.

3. Створіть ритуал перед сном.

Постійна рутина перед сном, що включає розслаблювальні заняття, може допомогти дитині заспокоїтися і почуватися більш захищеною.

4. Використовуйте позитивні твердження.

Допоможіть дитині розвинути впевненість у собі та безпеку за допомогою позитивних тверджень про ніч і темряву. Придумайте разом із малюком якогось чарівного захисника, який зможе його захищати ночами.

5. Грайте з темрявою.

Використовуйте ігри в темній кімнаті для того, щоб показати, що темрява може бути не тільки нестрашною, а й веселою.

6. Контролюйте контент.

Переконайтеся, що телепрограми, книжки та ігри, з якими стикається ваша дитина, відповідають її віку і не містять страшних елементів. Обговорюйте з дитиною телепередачі, мультфільми та інший контент, який дитина захоплено дивиться, тоді Ви зможете зрозуміти, чи можливо корінь проблеми в тому, що дитина дивиться, наприклад, мультфільм, а в ньому є персонаж, який її лякає.

7. Спілкування з психологом.

Якщо боязнь темряви стає причиною серйозного занепокоєння і впливає на повсякденне життя дитини, варто звернутися до дитячого психолога.

Терпіння і розуміння з боку батьків відіграють ключову роль у допомозі дитині почуватися впевненіше і спокійніше в темний час доби.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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