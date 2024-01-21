Ароматне пісочне печиво з цедрою апельсина: рецепт смачної домашньої випічки
Печиво з цедрою апельсина не тільки чудове на смак, а й наповнює дім дивовижним ароматом цитрусів, створюючи атмосферу тепла та затишку. Цей рецепт чудово підійде для тих, хто хоче порадувати своїх близьких і друзів домашньою випічкою.
Ароматне печиво з цедрою апельсина — це чудовий десерт, який ідеально підходить для затишних чаювань. Поєднання ніжного пісочного тіста з яскравим ароматом апельсина робить це печиво справжньою окрасою столу і чудовим вибором для будь-якого випадку, повідомляє "5 канал".
Інгредієнти:
- борошно — 2 склянки;
- вершкове масло — 100 г;
- цукор — 1/2 склянки;
- яйце — 1 штука;
- цедра 1 апельсина;
- розпушувач — 1 чайна ложка;
- ванільний цукор — 1 пакетик;
- дрібка солі.
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Приготування:
Крок 1. У глибокій мисці змішайте борошно, розпушувач, ванільний цукор і дрібку солі.
Крок 2. Вершкове масло розтопіть і злегка остудіть. Змішайте масло з цукром до однорідності.
Крок 3. Додайте в суміш яйце і ретельно перемішайте.
Крок 4. Всипте в рідку суміш сухі інгредієнти, додайте цедру апельсина і замісіть м'яке тісто.
Крок 5. Відокремте невеликі шматочки тіста, сформуйте кульки і розкладіть їх на деку, застеленому пергаментним папером.
Крок 6. Випікайте печиво в попередньо розігрітій до 180°C духовці протягом 15-20 хвилин до золотистого кольору.
Крок 7. Готове печиво остудіть на решітці.
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