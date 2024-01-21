Ароматне пісочне печиво з цедрою апельсина: рецепт смачної домашньої випічки

Печиво з цедрою апельсина не тільки чудове на смак, а й наповнює дім дивовижним ароматом цитрусів, створюючи атмосферу тепла та затишку. Цей рецепт чудово підійде для тих, хто хоче порадувати своїх близьких і друзів домашньою випічкою.

Related video

Ароматне печиво з цедрою апельсина — це чудовий десерт, який ідеально підходить для затишних чаювань. Поєднання ніжного пісочного тіста з яскравим ароматом апельсина робить це печиво справжньою окрасою столу і чудовим вибором для будь-якого випадку, повідомляє "5 канал".

Інгредієнти:

борошно — 2 склянки;

вершкове масло — 100 г;

цукор — 1/2 склянки;

яйце — 1 штука;

цедра 1 апельсина;

розпушувач — 1 чайна ложка;

ванільний цукор — 1 пакетик;

дрібка солі.

Читайте також:

Печиво з мигдальними пластівцями

Пісочне печиво з горіхами та цедрою лимона

Рецепт печива "Мигдальне задоволення"

Приготування:

Крок 1. У глибокій мисці змішайте борошно, розпушувач, ванільний цукор і дрібку солі.

Крок 2. Вершкове масло розтопіть і злегка остудіть. Змішайте масло з цукром до однорідності.

Крок 3. Додайте в суміш яйце і ретельно перемішайте.

Крок 4. Всипте в рідку суміш сухі інгредієнти, додайте цедру апельсина і замісіть м'яке тісто.

Крок 5. Відокремте невеликі шматочки тіста, сформуйте кульки і розкладіть їх на деку, застеленому пергаментним папером.

Крок 6. Випікайте печиво в попередньо розігрітій до 180°C духовці протягом 15-20 хвилин до золотистого кольору.

Крок 7. Готове печиво остудіть на решітці.

Читайте також:

Пісочне печиво з горіхами та цедрою лимона: рецепт ароматної випічки

Вівсяне печиво з журавлиною: простий рецепт ароматної випічки

Печиво з мигдальними пластівцями: рецепт ароматної та простої випічки