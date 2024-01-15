Найкраще вино для вашого знаку Зодіаку, на думку астрологів

Згадайте свій знак Зодіаку, коли вибираєте вино. І спробуйте щось нове.

Related video

Наша особистість і багато наших індивідуальних особливостей є сумішшю того, з чим ми народилися і виховання, і в міру дорослішання ми розвиваємося. Однак ми народжуємося з певними вродженими особливостями, включаючи колір волосся та очей, унікальний відбиток пальця та дату народження. Цей останній фактор визначає наш знак Зодіаку, який, як присягаються деякі, може допомогти керувати нашими нахилами та уподобаннями. Астрологи вважають, що зірки, під якими ми народилися, визначають і вид вина, який нам підходить. Про це пише BHG.

А якщо навіть ви не вірите в астрологію, ви можете скуштувати те вино, яке вам рекомендують.

"Повіками лікарям доводилося вивчати астрологію поряд з медициною, і вони часто використовували карту народження людини для призначення дієт. Зв'язок між астрологією, їжею і тілом має багату історію", — говорить Еліс Сміт, астролог з астрологічного агентства Alice Smith з Сіетла.

Водолій (20 січня – 18 лютого): апельсинове вино

За словами Брауна, як повітряний знак, управителем якого є Уран, планета змін, ті, хто підпадає під знак Водолія, є новаторами і орієнтовані на майбутнє. Ви часто відхиляєтеся від очевидного та насолоджуєтеся сухими, але складними смаками, що розвиваються з часом. Водоліям подобаються екзотичні аромати та смаки, які можуть "викликати здивування в інших". Так що апельсинове вино точно сподобається їм.

Риби (19 лютого – 20 березня): рожеве шампанське

Керовані Нептуном, планетою духовності і мрій, Риби мають багату уяву, емпатію і чутливість. Їм подобаються химерні, романтичні уподобання та аромати. Такі, як ваніль, печиво та лаванда. З цієї причини ідеально підійде ігристе, енергійне та елегантне рожеве вино.

Овен (21 березня – 19 квітня): Каберне Совіньйон

Овни сміливі, теплі та життєрадісні — і віддають перевагу ароматам, які говорять про ці якості. Овни часто віддають перевагу таким винам, як сухі і червоні. І Каберне Совіньйон ідеально відповідає цим параметрам. І їм, ймовірно, також сподобається брати участь у спекотних дебатах з друзями та сім'єю про дегустаційні нотатки або про те, який виноградник дає найкраще вино.

Телець (20 квітня – 20 травня): Віоньо

Цим земним знаком управляє Венера, планета задоволень, тому ті, хто народжений під знаком Тельця, часто бувають приземленими. Тільці віддають перевагу насиченим, гладким і бархатистим смакам. Саме Тельці винайшли "тиху розкіш"; їм потрібні гарні речі, які справді приємно поглинати, а не лише для галочки. Недооцінений виноград, такий як Віонье, ідеально підходить, оскільки він має прекрасний парфумерний аромат, багатий нотами цитрусових, троянди та кісточкових фруктів.

Близнюки (21 травня – 21 червня): Віньо Верде

Оскільки Близнюки – повітряний знак, яким керує Меркурій, планета спілкування та збору інформації, Близнюки жваві, товариські, активні та цікаві. Найкраще вино для Близнюків — це легке, свіже і ідеальне для довгої і приємної бесіди. Фруктовий, веселий, живий і трохи ігристий варіант із низьким вмістом алкоголю, наприклад, Vinho Verde, — блискучий вибір.

Рак (22 червня – 22 липня): Рислінг

Оскільки Раками управляє Місяць, вони часто орієнтовані сім'ю, гурмани, які обожнюють ділити стіл – поруч із багатьма традиціями і спогадами – коїться з іншими. Вони знають, як обрати чудове вино, яке можна пити як окремо, так і в поєднанні з найрізноманітнішими стравами. Рислінг з ароматом меду чи лічі ідеально їм підходить. Бонусні бали за все, що виготовлено виноробною з довгою історією.

Лев (23 липня – 22 серпня): Совіньйон Блан

Як сміливий вогненний знак, Лев відомий своєю чарівністю та щедрістю духу, впевненістю, оптимізмом та веселим характером. Оскільки Леви люблять весну і літо, вони люблять аромати та враження, що нагадують їм про ті теплі сонячні місяці. Цитрусові, яскраві та цілющі Совіньйон Блан – відмінний вибір.

Діва (23 серпня – 22 вересня): біле, сухе та ігристе

Оскільки Діви – це земний знак, яким керує Меркурій, планета, яка збирає інформацію, вони часто орієнтовані на деталі, аналітичні та чутливі. Вони люблять аналізувати тонкощі вина, у тому числі безліч шарів смаку та аромату складних вин, таких як Чаколі (також відоме як Чаколіна). Дівам сподобається це біле, сухе та ігристе вино з ароматом сушених трав, цитрусових та зеленого яблука.

Читайте також:

Все про глінтвейн: як вибрати вино та прянощі для самого зимового напою

Бульбашки шампанського: найцікавіше про головний новорічний напій

Ключ до вибору ідеального вина: вчені назвали критерії, за якими варто підбирати напій

Терези (23 вересня – 23 жовтня): Троянди

Як повітряний знак, яким керує Венера, планета відносин і краси, Терези люблять відкривати пляшку, щоб поділитися нею з дорогим другом або партнером. Баланс панує і для Терезів; їхній соціальний характер означає, що вони шукають їжу та напої, які наповнені гармонією, доступністю та легкістю. Оскільки воно створене для того, щоб насолоджуватися ним зараз (а не зберігатися в льоху на потім), має приголомшливий відтінок лососевий і добре поєднується з широким спектром страв, французьке рожеве вино середньої повноти є одним з кращих вин для Терезів.

Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада): Шираз

Скорпіони — водяний знак, яким спільно управляють Плутон, планета трансформації, і Марс, планета дії та енергії. Таким чином, вони хочуть, щоб напій був таким самим темним, складним і загадковим, як і вони самі. Скорпіони прагнуть яскравих відчуттів, подібних до тих, які вони отримують, потягуючи пікантний і пряний Шираз, глибокого рубінового відтінку.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня): Гренаш

Будучи найпідприємливішим вогненним знаком, Стрілець цінує можливість подорожувати іншими землями і дізнаватися більше про культури через їхні рецепти та улюблені у регіоні напої. Вони також люблять різноманітність. Це саме те, що пропонується в більшості іспанських вин Гренаша: від кісточкових та цитрусових до лакриці та спецій.

Козеріг (22 грудня — 19 січня): Каберне Фран

На думку Брауна, Козерога, земний знак, яким керує Сатурн, люблять класику. Так само, як вінтажний одяг та меблі здаються надійними інвестиціями, Козероги цінують високоякісний класичний виноград, такий як Каберне Фран, про який часто забувають. Будучи одним з "батьків" гібридного Каберне Совіньйон (поряд із Совіньйон Блан), Каберне Фран є традиційним фаворитом сомельє. Він має середню міцність, прекрасний аромат і має достатню структуру, щоб добре витримувати витримку протягом 10-15 років.

Читайте також:

Чому після червоного вина болить голова: проблема не в кількості випитого

Наскільки ви ревниві, згідно з вашим знаком Зодіаку

Три знаки Зодіаку, які мають надпотужну інтуїцію