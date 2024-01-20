Чудові здобні булочки з маком та глазур'ю: дуже смачна домашня випічка
Простота приготування та чудовий смак роблять ці булочки чудовим вибором для любителів домашньої випічки.
Відкрийте для себе дивовижний рецепт булочок з маком і глазур'ю, що ідеально підходять для затишних вихідних. Ці булочки поєднують у собі ніжне здобне тісто, ароматну макову начинку та вишукану глазур, створюючи неповторний смак домашньої здоби. Вони ідеальні як для сімейного сніданку, так і для солодкого перекусу протягом дня або вечірнього чаювання в приємній компанії. Рецептом булочок поділився жіночий журнал Storinka.
Інгредієнти
Для тіста:
- молоко – 300 мл;
- сухі дріжджі – 8 г;
- цукор – 100 г;
- олія – 80 г;
- яйця – 2 шт.;
- дрібка солі.
Для начинки:
- мак – 200 г;
- молоко – 120 г;
- цукор – 50 г;
- вершкове масло – 20 г.
Для глазурі:
- цукрова пудра – 200 г;
- молоко – 50 г.
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Приготування
Крок 1
Для опари змішайте тепле молоко із сухими дріжджами та цукром, залиште на 15 хвилин. Додайте розтоплену олію, дрібку солі, яйця і борошно. Замісіть тісто і дайте йому підійти протягом двох годин.
Крок 2
Для начинки залийте мак молоком, додайте цукор і варіть 15 хвилин, поки не випарується рідина. Зніміть з вогню, додайте вершкове масло і дайте охолонути.
Крок 3
Розкачайте тісто, викладіть начинку, зверніть у рулет, наріжте і дайте постояти 20 хвилин.
Крок 4
Змастіть кожну булочку жовтком, змішаним із чайною ложкою молока. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці протягом 25 хвилин.
Крок 5
Для глазурі змішайте цукрову пудру із гарячим молоком.
Крок 6
Після випікання дайте булочкам охолонути протягом 10 хвилин, потім змастіть їх глазур'ю.
Ці ароматні та ніжні булочки з маком та глазур'ю обов'язково стануть хітом вашого затишного вихідного дня. Прості у приготуванні, вони приносять радість та тепло у кожну оселю.
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