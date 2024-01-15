Як приготувати гуакамоле — рецепт з цибулею та гострим перцем
Гуакамоле — відомий мексиканський соус на основі авокадо, який в Україні інтерпретували під намазку для тостів чи бутербродів, а іноді навіть під салат. Рецептів приготування цієї страви безліч, проте не всім подобається така страва.
Якщо ви колись куштували гуакамоле і воно вам не сподобалося, тоді дайте йому ще один шанс. Спробуйте приготувати цю страву за рецептом одеського кулінара Валерія Пономарьова, який готує її з додаванням червоної цибулі та гострого перцю.
Інгредієнти
- 120 г авокадо;
- 60 грамів помідорів;
- 40 грамів червоної цибулі;
- кінза або петрушка (на вибір);
- 1 чайна ложка соку лимона;
- чорний мелений перець;
- ⅓ чайна ложка гострого перцю;
- сіль за бажанням.
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Спосіб приготування
Крок 1
Важливо правильно вибрати авокадо, воно повинно бути зрілим, м'яким та легко роздавлюватися вилкою. Для основи роздавіть авокадо вилкою, перебивши його в кашку. Зверху полийте соком лимона.
Крок 2
Помийте та наріжте дрібним кубиком помідор. Можна вибирати будь-який сорт, який ви любите, або маєте.
Крок 3
Червоний лук також подрібніть на милі кубики і додайте до авокадо та помідорів.
Крок 4
Зелень помийте і подрібніть дрібними шматочками. Можна брати кінзу, або якщо не любите замінити петрушкою.
Крок 5
Візьміть червоний перець, очистіть його від насіння і наріжте міленькими шматочками. Якщо ви не любите дуже гостре, то кількість червоного перцю можна відкоригувати за вашими смаковими вподобаннями.
Крок 6
Додайте свіжомелений чорний перець та за бажанням сіль. Все ретельно перемішайте і можна куштувати.
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