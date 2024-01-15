Обов'язково їсти взимку: 10 корисних властивостей ківі для вашого здоров'я

Фрукти – обов'язковий компонент щоденного здорового раціону. Взимку особливо важливо включати до свого раціону ківі, оскільки він має безліч корисних властивостей для здоров'я, які роблять його справжнім суперпродуктом.

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Ківі має унікальний солодко-терпкий смак, що робить його одним із найулюбленіших фруктів багатьох людей. Цей маленький пухнастий фрукт є багатим джерелом вітаміну С, клітковини та антиоксиданти, тому це ідеальна поживна добавка до вашого раціону, яка забезпечить злагоджену роботу організму. Про те, що ще корисний цей солодкий зелений фрукт пише Health Shots.

Джерело вітаміну С

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Ківі відомий високим вмістом вітаміну С, який відіграє вирішальну роль у підтримці імунної системи. Дієтолог Арчана Батра пояснює: "Один ківі може забезпечити більше, ніж рекомендована щоденна норма вітаміну С, допомагаючи організму боротися із хворобами та сприяючи загальному благополуччю.

Містить антиоксиданти

Ківі багатий антиоксидантами, у тому числі поліфенолами та каротиноїдами, які допомагають боротися з окислювальним стресом в організмі. Ці антиоксиданти відіграють роль у нейтралізації вільних радикалів, зменшенні запалення та зниженні ризику хронічних захворювань.

Сприяє контролю ваги

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Незважаючи на солодкий смак, ківі містить відносно мало калорій та жирів, що робить його ситним та поживним перекусом для тих, хто хоче схуднути. Поєднання клітковини та невеликого вмісту калорій ківі сприяє насиченню, допомагає контролювати апетит та підтримувати вагу.

Сприяє травленню

Ківі — фантастичне джерело харчових волокон, що сприяють травленню та здоров'ю кишечника. "Розчинна клітковина в ківі підтримує регулярний стілець, а нерозчинна допомагає запобігти запорам", — говорить доктор Батра. Включення ківі до свого раціону може допомогти налагодити роботу травної системи.

Корисний для шкіри

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Комбінація вітаміну С та антиоксидантів у ківі підтримує здоров'я шкіри, сприяючи синтезу колагену та захищаючи шкіру від окисного пошкодження. Регулярне вживання ківі може сприяти більш здоровому та сяючому кольору шкіри.

Сприяє здоров'ю серця

Калій, важливий мінерал для здоров'я серця, міститься у великій кількості у ківі. Лікар Батра пояснює: "Цей електроліт допомагає регулювати кров'яний тиск, знижуючи ризик серцево-судинних захворювань". Калій у ківі також відомий тим, що сприяє функціонуванню судин. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nutrition Journal , вживання хоча б одного ківі на тиждень пов'язане з покращенням ліпідного профілю плазми, що означає нижчий рівень холестерину.

Контролює рівень цукру в крові

Ківі може вплинути на контроль рівня цукру в крові. Вміст клітковини та низький глікемічний індекс роблять ківі потенційно корисним фруктом для людей, які страждають на діабет або тих, хто прагне регулювати рівень цукру в крові.

Поліпшує якість сну

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Ківі містить унікальну сполуку під назвою серотонін, яка часто пов'язана з регуляцією настрою та сном. За словами доктора Батри, "вживання ківі перед сном може сприяти покращенню якості та тривалості сну, що робить його природним та здоровим способом боротьби з порушеннями сну.

Знижує ризик остеопорозу

Ківі містить вітамін К, необхідну поживну речовину для здоров'я кісток. Адекватне споживання вітаміну До допомагає засвоєнню кальцію, сприяючи зміцненню кісток та здоров'ю. Це робить ківі цінним доповненням до повноцінної дієти, яка орієнтована на здоров'я скелета.

Корисно для зору

За даними Sight Research UK , ківі багатий вітамінами, мінералами та антиоксидантами, які допомагають підтримувати зір та уповільнюють прогресування станів втрати зору, таких як дегенерація жовтої плями та діабетична ретинопатія.

Хоча ківі вважається безпечним для більшості людей, є кілька потенційних ризиків, про які слід знати. У деяких людей може бути алергія на ківі: вони можуть відчувати свербіж, набряк або утруднене дихання. Крім того, високий вміст вітаміну С у ківі може спричинити проблеми із травленням або алергічні реакції у чутливих людей. Якщо у вас є проблеми або виникли побічні реакції, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.

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