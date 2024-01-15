Що таке трюфелі, з чим їх їдять і чому вони такі дорогі?
Трюфелі з їхнім сильним і пряним ароматом є дорогими делікатесами. Однак, незважаючи на їхню високу ціну та цікавий смак, вони подобаються далеко не всім поціновувачам екзотики.
Трюфелі використовуються у високій кухні, їх продають на аукціонах і шукають за допомогою спеціально навчених собак і свиней, адже вони ростуть під землею. Щоб зрозуміти, чи є ви їхнім фанатом, потрібно хоч раз скуштувати трюфелі та скласти свою власну думку. Що вам потрібно знати про цей делікатес, розповідає BHG.
Що таке трюфель?
Трюфель (не плутати з шоколадними ласощами) — це різновид ектомікоризних грибів, тобто він росте в симбіотичних відносинах з корінням дерев. На відміну від більш поширених різновидів грибів, трюфелі ростуть повністю під землею. За словами Сабріни Нотарнікола, віцепрезидентки з маркетингу Urbani Truffles, вони "в основному трапляються в Італії, і їх можна знайти в подібному середземноморському кліматі по всьому світу".
Існує кілька видів трюфелів, але найпоширенішими їстівними сортами є чорні трюфелі (Tuber melanosporum) або білі трюфелі (Tuber mangnatum). У Європі збирають найцінніші трюфелі, хоча їх можна знайти по всьому світу.
Який смак трюфеля?
Якщо ви їх не куштували, важко описати смак трюфелів. Чорні трюфелі мають землистий аромат і смак. Білі трюфелі мають більш різкий запах і смак.
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Чому трюфелі такі дорогі?
При купівлі трюфелів вони можуть коштувати сотні (навіть тисячі!) доларів за фунт. Нотарнікола каже, що трюфелі найкраще ростуть у вологому середовищі, а після дощу за ніч можуть з'явитися великі трюфелі. Але вони все одно в дефіциті. Це сезонні гриби, їх важко вирощувати, і на це йдуть роки. Хоча їх можна культивувати, це дуже складно і забирає багато часу. Додайте до цього короткий термін зберігання, і ви отримаєте ідеальну формулу популярного (і дорогого) кулінарного делікатесу.
Технічно, ви можете знайти різні сорти трюфелів у будь-яку пору року залежно від місця вирощування (наприклад, чорний літній трюфель, чорний зимовий трюфель тощо). Білі трюфелі можна знайти здебільшого восени та взимку, пік сезону припадає на жовтень і грудень.
Як зберігати трюфелі?
Отже, у вас є чорний трюфель, але як найкраще зберегти його свіжим? Нотарнікола каже, що трюфелі (чорні або білі) найкраще зберігати в холодильнику, індивідуально загорнуті в чистий паперовий рушник і в герметичному контейнері. У деяких посібниках ви можете побачити пораду зберігати ці гриби в рисі (сухі рисові зерна відводять вологу з трюфелів), але не робіть цього, якщо тільки ви не намагаєтеся надати рису аромату трюфеля.
Із чим подають трюфель?
Нотарнікола каже, що трюфелі можна подавати практично з чим завгодно. Білий трюфель відмінно нарізається в сирому вигляді поверх різотто або стейка. Зазвичай це роблять спеціальною бритвою, щоб отримати найтонші скибочки. Ви можете приготувати смачну пасту з чорним трюфелем. Його секрет — простий вершковий соус, приготований із трюфельної олії та сиру Парміджано Реджано, який підкреслює натуральний смак трюфеля.
Якщо ви не готові викладати гроші на свіжий трюфель, ви все одно можете відчути аромат цього делікатесу. У супермаркетах можна купити трюфельну олію, трюфельний гострий соус, або сіль. У цих використовується або невелика кількість трюфеля, або вони просякнуті натуральною есенцією трюфеля.
Чим трюфелі відрізняються від інших грибів?
І трюфелі, і гриби належать до царства грибів, але, на відміну від інших грибів, трюфелі, які належать до сімейства бульбових, ростуть повністю під землею і лише в дуже специфічних умовах. Трюфелі також є сезонними, надзвичайно рідкісними, їх важко знайти й вирощувати, тоді як більшість інших сортів грибів ростуть удосталь, і їх можна вирощувати в будь-яку пору року.
Як найкраще їсти трюфельні гриби?
З трюфельними грибами потрібна мінімальна обробка, інакше вони втратять смак. Щоб повною мірою насолодитися смаком трюфельних грибів, акуратно очистіть їх і натріть сирими на готову страву безпосередньо перед подачею на стіл. Трюфелі добре поєднуються з продуктами з високим вмістом жиру (наприклад, вершковим маслом, вершками, сиром і рослинними оліями) і чудово поєднуються з ризото, яйцями, супами, картоплею і стравами з пасти.
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