Що таке трюфелі, з чим їх їдять і чому вони такі дорогі?

Трюфелі з їхнім сильним і пряним ароматом є дорогими делікатесами. Однак, незважаючи на їхню високу ціну та цікавий смак, вони подобаються далеко не всім поціновувачам екзотики.

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Трюфелі використовуються у високій кухні, їх продають на аукціонах і шукають за допомогою спеціально навчених собак і свиней, адже вони ростуть під землею. Щоб зрозуміти, чи є ви їхнім фанатом, потрібно хоч раз скуштувати трюфелі та скласти свою власну думку. Що вам потрібно знати про цей делікатес, розповідає BHG.

Що таке трюфель?

Трюфель (не плутати з шоколадними ласощами) — це різновид ектомікоризних грибів, тобто він росте в симбіотичних відносинах з корінням дерев. На відміну від більш поширених різновидів грибів, трюфелі ростуть повністю під землею. За словами Сабріни Нотарнікола, віцепрезидентки з маркетингу Urbani Truffles, вони "в основному трапляються в Італії, і їх можна знайти в подібному середземноморському кліматі по всьому світу".

Білий трюфель Фото: Forestry and Forest Products Research Institute

Існує кілька видів трюфелів, але найпоширенішими їстівними сортами є чорні трюфелі (Tuber melanosporum) або білі трюфелі (Tuber mangnatum). У Європі збирають найцінніші трюфелі, хоча їх можна знайти по всьому світу.

Який смак трюфеля?

Якщо ви їх не куштували, важко описати смак трюфелів. Чорні трюфелі мають землистий аромат і смак. Білі трюфелі мають більш різкий запах і смак.

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Чому трюфелі такі дорогі?

При купівлі трюфелів вони можуть коштувати сотні (навіть тисячі!) доларів за фунт. Нотарнікола каже, що трюфелі найкраще ростуть у вологому середовищі, а після дощу за ніч можуть з'явитися великі трюфелі. Але вони все одно в дефіциті. Це сезонні гриби, їх важко вирощувати, і на це йдуть роки. Хоча їх можна культивувати, це дуже складно і забирає багато часу. Додайте до цього короткий термін зберігання, і ви отримаєте ідеальну формулу популярного (і дорогого) кулінарного делікатесу.

Технічно, ви можете знайти різні сорти трюфелів у будь-яку пору року залежно від місця вирощування (наприклад, чорний літній трюфель, чорний зимовий трюфель тощо). Білі трюфелі можна знайти здебільшого восени та взимку, пік сезону припадає на жовтень і грудень.

Як зберігати трюфелі?

Отже, у вас є чорний трюфель, але як найкраще зберегти його свіжим? Нотарнікола каже, що трюфелі (чорні або білі) найкраще зберігати в холодильнику, індивідуально загорнуті в чистий паперовий рушник і в герметичному контейнері. У деяких посібниках ви можете побачити пораду зберігати ці гриби в рисі (сухі рисові зерна відводять вологу з трюфелів), але не робіть цього, якщо тільки ви не намагаєтеся надати рису аромату трюфеля.

Із чим подають трюфель?

Нотарнікола каже, що трюфелі можна подавати практично з чим завгодно. Білий трюфель відмінно нарізається в сирому вигляді поверх різотто або стейка. Зазвичай це роблять спеціальною бритвою, щоб отримати найтонші скибочки. Ви можете приготувати смачну пасту з чорним трюфелем. Його секрет — простий вершковий соус, приготований із трюфельної олії та сиру Парміджано Реджано, який підкреслює натуральний смак трюфеля.

Рис із трюфелем і яловичиною вагю

Якщо ви не готові викладати гроші на свіжий трюфель, ви все одно можете відчути аромат цього делікатесу. У супермаркетах можна купити трюфельну олію, трюфельний гострий соус, або сіль. У цих використовується або невелика кількість трюфеля, або вони просякнуті натуральною есенцією трюфеля.

Чим трюфелі відрізняються від інших грибів?

І трюфелі, і гриби належать до царства грибів, але, на відміну від інших грибів, трюфелі, які належать до сімейства бульбових, ростуть повністю під землею і лише в дуже специфічних умовах. Трюфелі також є сезонними, надзвичайно рідкісними, їх важко знайти й вирощувати, тоді як більшість інших сортів грибів ростуть удосталь, і їх можна вирощувати в будь-яку пору року.

Як найкраще їсти трюфельні гриби?

З трюфельними грибами потрібна мінімальна обробка, інакше вони втратять смак. Щоб повною мірою насолодитися смаком трюфельних грибів, акуратно очистіть їх і натріть сирими на готову страву безпосередньо перед подачею на стіл. Трюфелі добре поєднуються з продуктами з високим вмістом жиру (наприклад, вершковим маслом, вершками, сиром і рослинними оліями) і чудово поєднуються з ризото, яйцями, супами, картоплею і стравами з пасти.

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