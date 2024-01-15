Жінка взяла з притулку хворого кота і витрачає на нього 13 тисяч євро на рік (фото, відео)

Попри букет хвороб і хромосомну аномалію, через яку у Монті — широко посаджені очі та недорозвинений ніс, його господиня обожнює свого вихованця. Уже 10 років вона піклується про нього.

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39-річна Фенджа Могенсен із Копенгагена (Данія) 2013 року взяла з притулку кота Монті з цілим букетом захворювань і витрачає на нього майже 13 тисяч євро на рік, пише Daily Mail.

Тварина має нетипову зовнішність: у неї короткий ніс і широко посаджені очі. Крім цього кіт глухий, страждає на діабет, епілепсію, а раніше у нього траплялися і напади астми. Проте це не зупинило Фенджу від того, щоб взяти Монті.

"Це дивне відчуття, але щойно я побачила його, то зрозуміла, що маю його забрати. Наче він завжди був моїм хлопчиком і наче ми знали один одного завжди. Я бачила Монті на сайті місцевого притулку для котів ще у 2013 році. Він був з місця збору, де було врятовано 20 кішок, включно з Монті. Він був останнім, хто знайшов свій дім разом із 19 іншими кішками. У мене таке відчуття, що він просто чекав на мене", — каже його господиня.

Могенсен зазначає, що до зустрічі з котом вона почувалася загубленою людиною і не знала, що робити зі своїм життям. Однак коли в її домі з'явився чотирирічний кіт, усе кардинально змінилося. 1 грудня Монті відсвяткував своє 14-річчя.

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"Чесно кажучи, я відчуваю, що ми були пов'язані. Це так дивно, але ми немов створені одне для одного", — зізнається жінка.

Фенджу не злякав перелік хвороб вихованця, і вона піклується про нього.

"Це дорого, і я так рада, що оформила йому страховку, тож мені доводиться платити лише 20 відсотків від усієї суми. Ліки, палички для вимірювання рівня цукру в крові, спеціальна їжа тощо коштують понад 1000 євро на місяць", — каже вона.

У Монті — цукровий діабет

Попри такі витрати, вона ні на що б його не проміняла б, і їй подобається його дивна зовнішність.

"Мені подобаються його очі. Вони і його особливий ніс були тим, що я побачила спочатку. Він виглядає таким особливим і незвичайним. Такий невинний, мудрий і водночас трохи дурнуватий. Я думаю, це ідеально", — сміється Фенджа.

У Монті — понад 715 тисяч підписників в Instagram. Вони з цікавістю стежать за життям кота і його триколірної сестри Моллі.

Моллі та Монті

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