Вечеря з азіатським акцентом за 10 хвилин: тайські мітболи за рецептом Гордона Рамзі (відео)

Натхненний своїми подорожами Азією, знаменитий шеф-кухар Гордон Рамзі поділився рецептом гострих і ароматних фрикадельок у тайському стилі.

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Цей рецепт відрізняється від традиційних версій мітболів зі свинини та яловичини тим, що Гордон Рамзі рекомендує фарш із ягняти для створення особливого смаку. Ці пряні та ситні фрикадельки ідеально підходять для обіду або вечері. Їх можна подати з рисом, булгуром або картопляним пюре. Рецептом фрикадельок у тайському стилі Гордон Рамзі поділився на своєму каналі в YouTube.

Цікавий факт — у рецепті Рамзі не використовуються яйця, щоб зберегти унікальну структуру фаршу і смак ягняти. Швидке приготування протягом усього 10 хвилин робить цей рецепт ідеальним для зайнятих гурманів.

Інгредієнти:

яловичий фарш — 450 г;

кінза — пучок;

зелена цибуля — пучок;

червона редька — 3 шт;

суміш салатної зелені — за смаком;

огірок — 3 шт;

рис — 200 г;

червоний перець чилі — за смаком;

тайська чилі-паста — 15 г;

оливкова олія — за смаком;

лайм — 2 шт;

рибний соус — 2 ст. л.

кленовий сироп — 2 ч. л.;

смажений солоний арахіс — за смаком.

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Приготування

Крок 1

У велику миску викладіть фарш із ягняти. Приправте сіллю і перцем, додайте нарізаний чилі, тайську пасту і дві чайні ложки оливкової олії. Вмішайте цедру лайма і добре перемішайте руками до однорідності.

Крок 2

Сформуйте з фаршу кульки розміром з м'ячики для гольфу, злегка притискаючи їх з двох боків, щоб надати форму шайби.

Крок 3

На середньому вогні розігрійте дві сковороди з оливковою олією. На одну пательню викладіть фрикадельки та обсмажте з кожного боку по 4 хвилини до золотистої скоринки.

Крок 4

На іншій сковорідці обсмажте відварений білий рис до хрусткого стану, додайте перець чилі та коріандр. Наприкінці додайте цедру лайма, перемішайте і викладіть в окрему тарілку.

Крок 5

Для соусу змішайте в тарілці рибний соус, кленовий сироп, чилі, подрібнений арахіс і сік лайма. Перемішайте і вилийте в соусник.

Крок 6

На великій плоскій тарілці викладіть салат, нарізаний огірок, зелену цибулю, кінзу і нарізану редьку. Поруч покладіть готові фрикадельки та хрусткий рис. Ваша смачна вечеря з азіатським акцентом готова!

Швидкі фрикадельки в тайському стилі від Гордона Рамзі

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