Подаруйте собі момент щастя: дивовижні вершкові рогалики з джемом

Рогалики за цим рецептом виходять дуже ніжними через те, що в тісто додається саме вершковий сир.

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Рогалики — це традиційна українська випічка з солодкою начинкою, яка не поступається за смаком італійським корнетті та французьким круасанам. Особлива принадність рогаликів — їхній мініатюрний розмір "як пальчик". Рецептом вершкових рогаликів поділився сайт Shuba.

Для цього рецепта найкраще взяти крем-чиз, філадельфію або маскарпоне. Але якщо такого сиру у вас немає, підійде рікотта або кисломолочний сир, з ними рогалики теж будуть дуже смачними та менш калорійними. Для начинки беріть густий сливовий джем або яблучне повидло.

Інгредієнти:

борошно пшеничне — 2 склянки;

масло вершкове 73% — 220 г;

вершковий сир (або жирний сир) — 220 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

яйце — 1 шт;

цукор — для посипання;

джем — для начинки.

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Приготування

Крок 1

Просійте в миску борошно з сіллю. Додайте вершкове масло, сир і замісіть однорідне тісто.

Крок 2

Викладіть тісто на стіл, припорошений борошном, розділіть на дві рівні частини. Підкачайте кожну частину тіста в кулю, покладіть у пакет і відправте в холодильник "відпочивати" на 2 години.

Крок 3

Дістаньте охолоджене тісто, залиште його при кімнатній температурі на 15 хвилин, щоб воно легше розкочувалося.

Крок 4

Увімкніть духовку: режим конвекції, температура — 200°C. Застеліть деко папером для випічки або силіконовим килимком.

Крок 5

Розкачайте обидві частини тіста в кола однакового розміру товщиною близько 5 мм. Змастіть тісто джемом або повидлом.

Крок 6

Розріжте тісто на 8 однакових трикутників. Кожен трикутник скрутіть у рулетик, починаючи з широкого боку, і викладіть на деко на невеликій відстані один від одного. Приберіть деко в морозилку на 15 хвилин.

Крок 7

Збийте одне яйце і змастіть ним охолоджені рогалики. Посипте їх зверху цукром за бажанням. Випікайте рогалики до золотистого кольору. Залежно від потужності духовки, на це піде 15-20 хвилин.

Крок 8

Готові рогалики остудіть на решітці. Подавайте смачну випічку до чаю, кави або зваріть гарячий шоколад. У будь-якому разі це буде дуже смачно!

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