16 січня 2024 року: святого Петра — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна ображати тварин, ходити на риболовлю і прати одяг. Якщо сьогодні мете заметіль — літо буде дощовим.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вклоняється чесним веригам апостола Петра. Він був відомим провідником віри Христової та її щирим послідовником. Його одного разу закували в кайдани і помістили до в'язниці за віру.
У ніч перед судом постав перед ним Господь, розірвав ланцюги і вивів з ув'язнення Петра. Коли дізналися про це чудо християни, то взяли святі вериги, щоб зберегти їх як коштовність.
Що не можна робити 16 січня:
- ображати домашніх тварин і худобу;
- ходити на риболовлю;
- виносити сміття з дому;
- прати одяг.
Народні прикмети та повір'я:
- мете заметіль — літо буде дощовим;
- північний вітер на День Петра — до похолодання і морозів;
- морозний день — літо буде спекотним і посушливим;
- якщо ще залишилося багато запасів, значить, рік буде врожайним;
- птахи літають дуже низько — скоро будуть опади.
День ангела святкують:
Петро, Максим, Леоніла, Іван, Георгій, Нестор, Зосим.
Народилися сьогодні:
1974 рік — Кейт Мосс, британська супермодель і актриса.
А також у цей день:
1909 рік — експедиція Ернеста Шеклтона відкрила південний магнітний полюс Землі;
1919 рік — у США набув чинності сухий закон;
1973 рік — "Луноход-2" вирушив у подорож поверхнею Місяця.