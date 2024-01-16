Ці продукти не можна зберігати в холодильнику

Що у вас лежить в холодильнику? Чи задумувались ви колись над тим, що деякі продукти краще не класти до холодильника? Ну, крім бананів, звісно. Всі давно знають, що банани в холодильнику швидко чорніють. А от чи знали ви, що є й інші продукти, яким може нашкодити температура в "харчовій шафі".

Related video

Більшість господинь автоматично після походу в магазин запаковує весь пакет покупок в холодильник і далі йде по своїм справам, але так робити не можна. Є певний список продуктів, яким перебування в холодильнику не тільки шкідливе, воно ще й псує їх смакові якості. Тому, щоб не нашкодити продуктам, які зараз коштують чималеньких грошей, ознайомтеся зі списком, який запропонував тренер Сергій Фальштинський.

Екзотичні фрукти

Звісно, вже ні для кого не секрет, що банани в холодильник краще не класти, ну якщо звісно ви не хочете, аби вони швидко зіпсувалися. До цього списку також відносяться й інші екзотичні фрукти, наприклад, манго. Екзотичні фрукти при взаємодії з низькими температурами втрачають свій смак і звісно корисні властивості. Крім того, вони починають випромінювати гази в холодильнику: індол, котальний, сірководень, що може призвести до псування інших продуктів харчування, які поряд.

Читайте також:

Обов'язково їсти взимку: 10 корисних властивостей ківі для вашого здоров'я

Що таке трюфелі, з чим їх їдять і чому вони такі дорогі?

Легка вправа, яка допоможе позбутися головного болю — знадобиться всього лише 3 хвилини

овощи овочі Фото: УНІАН

Овочі та ягоди

Помилково господині вважають, якщо помістять картоплю, помідори та цибулю в холодильник, то вони довше будуть зберігатися. Це хибна думка. Саме у холодильнику вони починають псуватися швидше. Крім того, при зниженні температури в них починають відбуватися небажані хімічні реакції. Те ж саме стосується і ягід.

Фото: УНІАН

Хліб

Мабуть, ви не раз помічали, як бабуся дістає хліб з холодильника. Так вона ніби-то продовжує його термін придатності. Але насправді це не так. При зниженні температури хліб охолоджується, відповідно втрачає свою вологу і починає швидше псуватися та цвісти.

Зелень

Всі ми не раз відправляли до холодильника кріп, петрушку, чи зелену цибульку. Однак, так робити теж не можна. На жаль, зелень в холодильнику швидко вʼяне. А якщо її ще й залишити в пластиковому пакеті, то в ньому швидко з’явиться цвіль.

Читайте також:

Найкращий засіб проти застуди: як приготувати вдома чай для зміцнення імунітету

Як приготувати гуакамоле — рецепт з цибулею та гострим перцем

Щоденні звички, які знижують тривожність