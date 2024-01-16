Як за 30 секунд позбутися закладеності носа

Зима — період простуд та закладеності носа. Закладений ніс — доволі неприємний стан, який не дає нормально жити. Причин закладеності носа може бути безліч, починаючи від простуди і закінчуючи звичайним переохолодженням та реакцією слизової.

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Звісно цей неприємний симптом ми одразу починаємо локалізовувати різними препаратами. Однак є й інші способи позбутися закладеності носа. Цьому може допомогти фізична вправа на яку вам доведеться витратити всього 30 секунд свого часу, а головне зробити ви її можете як вдома, так і на роботі. Тренер Сергій Фальштинський стверджує, що ця вправа звужує судини носа та імітує ефект судинозвужувальних препаратів.

Перш за все займіть зручне місце для виконання вправи. Бажано це робити у місці, де ніхто вас не буде відволікати. Оскільки для її виконання знадобиться не так вже й багато часу, то це можна зробити і на роботі.

Отже, покрокова інструкція виконання вправи, яка допоможе позбутися закладеності носа.

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Фото: нос

Крок 1

Стисни сильно зуби.

Крок 2

Видихни 99% повітря.

Крок 3

Вирівняй поставу.

Крок 4

Подивись на верх.

Крок 5

Все це об’єднайте і почніть стрибати з п’яточки на носочок. Таку вправу варто зробити 30 разів.

Крок 6

Зупинись. Глибоко вдихни та видихни.

Як правильно виконувати цю вправу дивіться у відео нижче

Така вправа добре допомагає позбутися закладеності носа, оскільки відбувається викид адреналіну в організм, судини звужуються і виходить ніби ефект дії спрею.

Цю вправу можна спокійно робити, якщо ви тривалий час сиділи за комп'ютером і у вас заклало носа, або ж ви перемерзли, чи, наприклад, плакали, щоб ніхто не бачив і ви не хочете, щоб хтось помітив, що з вами щось не так.

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