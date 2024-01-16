М'ясні рулетики в сметанно-часниковому соусі: рецепт ситного обіду або вечері
Смачну, ароматну і ситну страву, напевно, гідно оцінять усі ваші гості.
М'ясні рулетики в сметанно-часниковому соусі — це страва, яка безсумнівно прикрасить ваш стіл і порадує всіх своїм вишуканим смаком. Ніжне м'ясо, соковитий соус і ароматні спеції зроблять цю вечерю незабутньою, повідомляє Оbozrevatel.
Інгредієнти:
- свинина або яловичина (тонкі стейки) — 500 г;
- сметана — 200 мл;
- часник — 3 зубчики;
- твердий сир — 100 г;
- цибуля — 1 штука;
- борошно — 2 столові ложки;
- вода — 100 мл;
- рослинна олія — для смаження;
- сіль, перець, приправи — за смаком;
- зелень для прикраси.
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Приготування:
Крок 1. М'ясо посоліть, поперчіть і злегка відбийте.
Крок 2. На кожен стейк покладіть тонкий шар тертого сиру і трохи дрібно нарізаної цибулі. Скрутіть м'ясо в рулетики та закріпіть зубочистками або нитками.
Крок 3. Обваляйте рулетики в борошні та обсмажте на сковороді з рослинною олією до золотистої скоринки.
Крок 4. Приготуйте соус: змішайте сметану, подрібнений часник, сіль і перець.
Крок 5. Викладіть обсмажені рулетики у форму для запікання, залийте їх сметанно-часниковим соусом.
Крок 6. Запікайте в духовці за 180 °C приблизно 20–30 хвилин.
Крок 7. Перед подачею прикрасьте страву свіжою зеленню.
Смачну, ароматну і ситну страву, напевно, гідно оцінять усі ваші гості.
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