М'ясні рулетики в сметанно-часниковому соусі: рецепт ситного обіду або вечері

Смачну, ароматну і ситну страву, напевно, гідно оцінять усі ваші гості.

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М'ясні рулетики в сметанно-часниковому соусі — це страва, яка безсумнівно прикрасить ваш стіл і порадує всіх своїм вишуканим смаком. Ніжне м'ясо, соковитий соус і ароматні спеції зроблять цю вечерю незабутньою, повідомляє Оbozrevatel.

Інгредієнти:

свинина або яловичина (тонкі стейки) — 500 г;

сметана — 200 мл;

часник — 3 зубчики;

твердий сир — 100 г;

цибуля — 1 штука;

борошно — 2 столові ложки;

вода — 100 мл;

рослинна олія — для смаження;

сіль, перець, приправи — за смаком;

зелень для прикраси.

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Приготування:

Крок 1. М'ясо посоліть, поперчіть і злегка відбийте.

Крок 2. На кожен стейк покладіть тонкий шар тертого сиру і трохи дрібно нарізаної цибулі. Скрутіть м'ясо в рулетики та закріпіть зубочистками або нитками.

Крок 3. Обваляйте рулетики в борошні та обсмажте на сковороді з рослинною олією до золотистої скоринки.

Крок 4. Приготуйте соус: змішайте сметану, подрібнений часник, сіль і перець.

Крок 5. Викладіть обсмажені рулетики у форму для запікання, залийте їх сметанно-часниковим соусом.

Крок 6. Запікайте в духовці за 180 °C приблизно 20–30 хвилин.

Крок 7. Перед подачею прикрасьте страву свіжою зеленню.

Смачну, ароматну і ситну страву, напевно, гідно оцінять усі ваші гості.

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