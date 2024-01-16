Топ-3 смачних соуси на всі випадки життя

Соус — це додатковий компонент, який додає вишуканості, пікантності та незвичайного смаку будь-якій страві. Фактично це рідка приправа, яка доповнює страву. Рецептів приготування соусів є сотні, а то і навіть тисячі. Кожен з них по особливому смачний і підходить до тих чи інших продуктів.

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Пропонуємо вам ознайомитися з трьома варіантами рецептів соусів, які ідеально підходять як до м’яса та риби, так і для заправки салатів, чи будь-яких інших страв, якими поділилися кулінари блогу stolsalatov.

Соус

Соус з оливками

Інгредієнти

1 банка зелених оливок;

3 зубчики часнику;

1 цибуля;

пучок зелені;

2 столові ложки сметани;

3 столові ложки майонезу

Спосіб приготування

Помістіть в блендер всі вказані інгредієнти та перебийте до однорідної маси. Перекладіть в блюдце для соусу і можна подавати до м’яса чи риби. Також цей варіант спокійно можна додати до заправки салату. Соус додасть пікантності та незвичайного смаку.

Соус

Білий соус

Інгредієнти

3 столові ложки майонезу;

3 столові ложки сметани;

1 пучок кропу;

1 зубчик часнику;

чорний перець на смак;

10 грамів волоського горіха;

1 столова ложка соусу Теріякі.

Спосіб приготування

Всі вказані інгредієнти потрібно поєднати між собою та збити в блендері до однорідної маси. Готово. Соус можна подавати до м’ясних чи рибних страв, а також він спокійно може стати варіантом заправки для салату.

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Соус

Рецепт універсальної заправки-соусу

Інгредієнти

10 зубчиків часнику;

1 слова ложка солі;

1 чайна ложка коріандру;

2 столові ложки паприки;

1 чайна ложка чорного перцю;

2 чайні ложки червоного перцю;

1 столова ложка цукру;

6 столових ложок олії.

Спосіб приготування

З’єднати всі сипучі інгредієнти та часник. Розігріти олію на вогні і нею залити приправи та часник. У результаті ви отримаєте універсальну заправку, соус і навіть можливий маринад.

Спробувавши ці рецепти, ви назавжди забудете, про майонез як заправку чи соус до будь-чого. Смачного.

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