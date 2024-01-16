Ніжний паштет зі свинячої печінки: простий рецепт смачної намазки
Печінковий паштет не тільки смачний, а й дуже корисний, оскільки печінка є джерелом важливих вітамінів і мікроелементів. Подавайте паштет зі свинячої печінки на тостах або свіжому хлібі, прикрасивши зеленню.
Паштет зі свинячої печінки — це ніжна, ароматна і дуже поживна страва, яка ідеально підходить як для повсякденного, так і для святкового столу. Приготований з любов'ю і турботою, він стане чудовим доповненням до вашого меню, пише Оbozrevatel.
Інгредієнти:
- свиняча печінка — 500 г;
- цибуля — 1 штука;
- морква — 1 штука;
- вершкове масло — 50 г;
- рослинна олія — для смаження;
- сіль, перець — за смаком;
- лавровий лист — 1 штука;
- вода — для варіння печінки.
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Приготування:
Крок 1. Печінку ретельно промийте, видаліть плівки та жилки, наріжте на невеликі шматочки.
Крок 2. Залийте печінку водою, додайте лавровий лист і варіть до готовності на повільному вогні приблизно 20-30 хвилин.
Крок 3. Очищену цибулю та моркву дрібно наріжте та обсмажте на сковороді з рослинною олією до м'якості.
Крок 4. Зварену печінку, обсмажені овочі, вершкове масло помістіть у блендер, додайте сіль і перець за смаком.
Крок 5. Збийте все до однорідної маси. Якщо паштет занадто густий, можна додати трохи бульйону, в якому варилася печінка.
Крок 6. Готовий паштет перекладіть у банку або контейнер і охолодіть у холодильнику.
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