Ніжний паштет зі свинячої печінки: простий рецепт смачної намазки

Печінковий паштет не тільки смачний, а й дуже корисний, оскільки печінка є джерелом важливих вітамінів і мікроелементів. Подавайте паштет зі свинячої печінки на тостах або свіжому хлібі, прикрасивши зеленню.

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Паштет зі свинячої печінки — це ніжна, ароматна і дуже поживна страва, яка ідеально підходить як для повсякденного, так і для святкового столу. Приготований з любов'ю і турботою, він стане чудовим доповненням до вашого меню, пише Оbozrevatel.

Інгредієнти:

свиняча печінка — 500 г;

цибуля — 1 штука;

морква — 1 штука;

вершкове масло — 50 г;

рослинна олія — для смаження;

сіль, перець — за смаком;

лавровий лист — 1 штука;

вода — для варіння печінки.

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Приготування:

Крок 1. Печінку ретельно промийте, видаліть плівки та жилки, наріжте на невеликі шматочки.

Крок 2. Залийте печінку водою, додайте лавровий лист і варіть до готовності на повільному вогні приблизно 20-30 хвилин.

Крок 3. Очищену цибулю та моркву дрібно наріжте та обсмажте на сковороді з рослинною олією до м'якості.

Крок 4. Зварену печінку, обсмажені овочі, вершкове масло помістіть у блендер, додайте сіль і перець за смаком.

Крок 5. Збийте все до однорідної маси. Якщо паштет занадто густий, можна додати трохи бульйону, в якому варилася печінка.

Крок 6. Готовий паштет перекладіть у банку або контейнер і охолодіть у холодильнику.

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