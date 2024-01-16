Моркву залити водою, а олію розігріти - секрет приготування ідеально смачної моркви по-корейськи
Морква по-корейськи — смачний та вишуканий рецепт страви про яку в Кореї навіть ніхто не чув. У зимовий сезон це не просто одна додаткова страва на стіл, а й вдалий підхід наситити організм вітамінами, яких у моркві чимало.
Тому якщо ви досі не приготували моркву по-корейськи якраз варто це зробити за рецептом одеського шеф-кухаря Валерія Пономарьова. Він не просто поділився рецептом приготування страви, а ще й розповів, що потрібно зробити, щоб вона вийшла ідеально смачною.
Інгредієнти
- 500 грамів свіжої моркви;
- 1 столова ложка меленого коріандру;
- 2 столові ложки оцту;
- 1 чайна ложка цукру;
- 1/2 чайна ложка солі;
- ⅓ чайна ложка гострого червоного перцю (корегуйте на смак);
- 3 зубчики часнику;
- 4 столові ложки соняшникової олії (орієнтовно 60 мілілітрів).
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Спосіб приготування
Крок 1
Моркву необхідно почистити й помити. Після не потрібно одразу братися, щоб її натерти. Мало хто знає, але, щоб морква була хрусткою та соковитою перед приготуванням її потрібно замочити в холодній воді. Для цього достатньо буде 10-15 хвилин.
Якщо ви так ніколи не робили, то спробуйте, ви одразу побачите різницю.
Крок 2
Далі дістаємо моркву з води, яка набралася соковитості та стала хрумкою, і натираємо її на терці. Важливо, що за рецептурою повинно вийти саме 500 грамів вже натертої моркви, тому корегуйте інгредієнти на вагу.
Крок 3
Додаємо всі сипучі інгредієнти та ретельно перемішуємо.
Крок 4
Олію перш ніж додати до моркви потрібно розігріти на вогні. Мало хто так робить, але знайте, це ще один секрет смачної моркви по-корейськи. Якщо ніколи так не робили, тоді обов’язково спробуйте.
Крок 5
Додайте оцет та гарячу олію і все ретельно перемішайте.
Варто відзначити, що для більш насиченого смаку морква повинна промаринуватися протягом 12 годин. Важливо накрити її кришкою та помістити в холодильник.
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