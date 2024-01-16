Поширена помилка: тирамісу чи тірамісу (відео)

Олександр Авраменко дав практичну пораду, як перевіряти написання іншомовних слів. Для цього варто запамʼятати просту фразу.

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Український філолог Олександр Авраменко відповів, як правильно називати популярний десерт. Про це мовознавець розповів в одному зі своїх мініуроків.

Часто в громадських місцях пишуть "тірамісу", проте це є помилкою.

В іншомовних словах після "т" потрібно писати "и": математика, герметичний.

Перевірочною фразою є "Де ти зʼїси цю чашу жиру" (д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р). Після цих літер в іншомовних словах потрібно писати "и":

чипси, а не чіпси;

чизкейк, а не чізкейк;

тирамісу, а не тірамісу.

Олександр Авраменко

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