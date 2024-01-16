Як приготувати смачну ікру з оселедцю та манки?

Мабуть, хоч раз в житті ви мріяли скуштувати справжню ікру, однак не всім до вподоби цей дорогий морський продукт. Ба краще, господині з досвідом винайшли більш бюджетний і смачніший варіант, який сподобається кожному. А головне нічим не відрізнити від ікри.

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Спробуйте приготувати ікру з оселедця та манки й пригостіть нею своїх рідних чи друзів.

Інгредієнти

500 грамів філе оселедця;

300 мілілітрів томатного соку;

200 грамів манної крупи;

250 мілілітрів рослинної олії;

1 цибулина;

чорний мелений перець (на смак).

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Ікра Фото: https://gromada.dp.ua/

Спосіб приготування

Крок 1

Очистити оселедець від шкіри та позбутися кісточок. Можна одразу придбати в магазині готове філе оселедця.

Крок 2

Очистити цибулю від шкірки.

Крок 3

Перепустити філе оселедця та цибулю через м’ясорубку.

Крок 4

Приготувати заправку. Візьміть сковорідку, або каструлю, залийте туди томатний сік та олію. Коли рідина почне закипати, поступово додавайте манну крупу. Так, щоб не утворилося грудочок. Постійно помішуйте.

Коли маса почне густіти, вимкніть вогонь та дайте час соусу охолонути.

Крок 5

Змішайте фарш з оселедця та цибулі з томатною заправкою, додайте перчику і ретельно перемішайте. Сіль додавати не потрібно, смаку оселедця буде достатньо для ікри.

Крок 6

Відправити готову ікру в банку і до холодильника на 2-3 години. Можна куштувати. Смачного.

Якщо ви ніколи не готували цей варіант ікри, то обов’язково спробуйте, текстура манки створює імітацію ікряних крупинок, тому ваші рідні навіть не здогадаються, що це ікра з оселедця.

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