Як зробити бомбочку для ванни в домашніх умовах: шкіра буде м'якою і шовковистою

Після важкого робочого дня хочеться полежати в теплій воді. Знаючи, як зробити бомбочку, процедуру купання можна перетворити на незвичайну і приємну. Виготовити шипучку власноруч зможе кожна людина.

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Бомбочки для ванни — це прекрасний спосіб зробити ваш вечір ще більш розслаблюючим і приємним. Вони не тільки наповнюють ванну кімнату чудовими ароматами, а й доглядають за шкірою, збагачуючи воду корисними оліями та екстрактами, повідомляє 4family.

Як легко і просто зробити бомбочки для ванни

Інгредієнти:

харчова сода — 1 чашка;

лимонна кислота — 1/2 чашки;

кукурудзяний крохмаль — 1/2 чашки;

морська сіль (тонкого помелу) — 1/2 чашки;

рослинна олія (наприклад, мигдальна або кокосова) — 3 столові ложки;

ефірні олії (за вашим вибором) — 10-20 крапель;

харчовий барвник (за бажанням);

вода в пульверизаторі;

форми для бомбочок (можна використовувати форми для кексів або льоду).

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Приготування:

У великій мисці змішайте харчову соду, лимонну кислоту, кукурудзяний крохмаль і морську сіль. В окремій маленькій мисці змішайте рослинну олію, ефірні олії та харчовий барвник. Повільно додайте олійну суміш у сухі інгредієнти, ретельно перемішуючи. Суміш має нагадувати вологий пісок. За необхідності, використовуйте воду з пульверизатора, щоб суміш стала досить вологою, щоб її можна було ущільнити. Наповніть сумішшю форми, переконавшись, що вона щільно ущільнена. Залиште бомбочки у формах на кілька годин або на ніч, щоб вони повністю застигли. Акуратно витягніть бомбочки з форм.

Додаткові поради:

Для створення багатобарвних бомбочок розділіть суміш на кілька частин і пофарбуйте кожну в різні кольори, потім шарами покладіть у форму. Можна додати в бомбочки сушені квіти, трави або блискітки для додаткового ефекту. Зберігайте готові бомбочки в сухому місці в щільно закритій тарі. У разі потрапляння вологи, може початися реакція, тобто вона почне шипіти.

Домашні бомбочки для ванни — це не тільки кумедний і творчий процес, а й чудовий спосіб прикрасити ваш вечірній ритуал купання. Ці натуральні й ароматні кульки збагатять вашу ванну корисними інгредієнтами та зроблять шкіру м'якою і шовковистою. До того ж, вони можуть стати чудовим подарунком для друзів і близьких.

Дотримуйтесь цих простих інструкцій, і насолоджуйтеся чарівними моментами релаксації у своїй ванній!

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