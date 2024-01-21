Хачапурі з сиром у духовці: як приготувати смачні грузинські коржі

Хачапурі з сиром сулугуні — це не тільки смачно, а й дуже ситно. Цей рецепт ідеально підходить для тих, хто хоче спробувати щось нове і незвичайне.

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Хачапурі — традиційні грузинські коржі, які підкорили серця гурманів по всьому світу. Це повітряна, ароматна і дуже смачна страва, яку може приготувати кожна господиня, повідомляє 1000.menu.

Інгредієнти:

борошно пшеничне — 3 склянки;

тепла вода — 1 склянка;

сухі дріжджі — 1 чайна ложка;

сіль — 1 чайна ложка;

цукор — 1 чайна ложка;

рослинна олія — 3 столові ложки;

сулугуні або інший сир — 300 г;

яйце — 1 штука (для начинки);

масло вершкове — для змащування готового хачапурі.

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Приготування:

Крок 1. Розчиніть дріжджі в теплій воді з цукром, залиште на 10-15 хвилин, поки не з'явиться піна.

Крок 2. У мисці змішайте борошно з сіллю, додайте дріжджі, що піднялися, і рослинну олію. Замісіть м'яке тісто.

Крок 3. Накрийте тісто рушником і залиште в теплому місці на 1-1,5 години, поки воно не збільшиться в розмірах удвічі.

Крок 4. Сир натріть на крупній тертці. Змішайте сир із яйцем для начинки.

Крок 5. Розділіть тісто на рівні частини. Розкачайте кожну частину в круглий коржик, по центру викладіть начинку з сиру.

Крок 6. З'єднайте краї тіста нагорі, залишивши невеликий отвір. Акуратно розкачайте хачапурі, щоб начинка рівномірно розподілилася.

Крок 7. Випікайте хачапурі в духовці, попередньо розігрітій до 200°C, протягом 15-20 хвилин до золотистої скоринки.

Крок 8. Готові хачапурі змастіть вершковим маслом і негайно подавайте до столу.

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