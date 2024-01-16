Різниця у 23 роки: як суспільство сприймає союз старшої жінки і молодшого чоловіка

Парі довелося подолати нерозуміння не тільки з боку чужих людей. Спочатку навіть сини Рейчел не розуміли її роману з настільки молодим чоловіком.

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48-річна американка Рейчел з Остіна (штат Техас) чесно розповіла про те, як суспільство сприймає її роман із 25-річним чоловіком. Вчителька середньої школи стверджує, що вона щаслива з Алексом, молодшим за неї на 23 роки. Про це вона розповіла на YouTube-каналі Love Don't Judge.

За словами жінки, вона зареєструвалася в застосунку для знайомств 2020 року, після розлучення. До такого кроку її підштовхнули друзі. На той час вона була матір'ю двох дорослих синів. Коли героїня вперше побачила Алекса, то трохи злякалася, оскільки чоловік був значно молодший за неї. Натомість він не комплексував з приводу різниці у віці.

"Я нічого про це не подумав. Я дійсно був натхнений можливістю бути з жінкою, яка була набагато старшою за мене. Насправді в цих стосунках немає жодної різниці, крім "нормальних", за винятком того факту, що вона старша за мене. Є чимало чоловіків, які зустрічаються з набагато молодшою жінкою, і ніхто на це не звертає уваги, але не дай боже літній жінці бути з більш молодим чоловіком", — міркує він.

На першому побаченні Алекс і Рейчел зрозуміли, що вони створені одне для одного, і всі побоювання відійшли на задній план.

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Незабаром після початку роману Алекс і Рейчел почали публікувати в TikTok відеоролики про свої стосунки з різницею у віці. Вони стали вірусними та розлетілися мережею. Однак коли сини вчительки, яким 19 і 22 роки, побачили записи, вони були шоковані.

"Спочатку я був дуже засмучений. Я дізнався про це від друга, який написав мені, і я не розумів, що відбувається. Я бачив TikTok, і там було щось про побачення з пумою. Я сказав: "Мамо, ти викладаєш це на публіку, ти вчителька, у кожної дитини є TikTok, усі це побачать", — розповів старший син Рейчел, Бен.

Він вважає, що стосунки його матері з молодим чоловіком є проблемою, оскільки директору школи довелося підтверджувати, що Алекс не є учнем школи, де викладає Рейчел.

Зараз Бен підтримує стосунки своєї мами, бажаючи для неї найкращого.

"Ми пройшли довгий шлях від того, з чого починали. Можливо, все ще трохи дивно, але ти мені подобаєшся, Алекс, і все стало набагато краще, ніж було спочатку", — зазначив він.

Молодший син Рейчел більш терпимо поставився до роману матері з самого початку.

Жінка каже, що люди на вулиці часто сприймають їх з Алексом як матір і сина або вчительку і студента. Вони навчилися не звертати на це уваги. Незважаючи на часту критику, Алекс і Рейчел кажуть, що вони закохані більше, ніж будь-коли.

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