Німецький салат із картоплею в мундирі та солоними огірками: рецепт бюджетної страви

Готуємо ситний і незвичайний салат із картоплею: лише три інгредієнти і чудова заміна звичному гарніру готова.

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Німецький картопляний салат — це класична страва, яка вирізняється простотою приготування та неймовірним смаком. Він ідеально підходить для повсякденного обіду, пише Лефуд.

Інгредієнти:

картопля в мундирі — 500 г;

солоні огірки — 4-5 штук;

цибуля ріпчаста — 1 штука;

оливкова олія — 3 столові ложки;

оцет яблучний — 2 столові ложки;

гірчиця — 1 чайна ложка;

цукор — 1 чайна ложка;

сіль, перець — за смаком;

зелень (кріп, петрушка) — для прикраси.

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Приготування:

Крок 1. Відваріть картоплю в мундирі до готовності, потім остудіть, почистіть і наріжте кубиками.

Крок 2. Солоні огірки наріжте невеликими кубиками.

Крок 3. Дрібно наріжте ріпчасту цибулю.

Крок 4. Для заправки змішайте оливкову олію, яблучний оцет, гірчицю, цукор, сіль і перець.

Крок 5. У великій салатниці змішайте картоплю, огірки та цибулю.

Крок 6. Залийте овочі заправкою та акуратно перемішайте.

Крок 7. Перед подачею прикрасьте салат свіжою зеленню.

Цей німецький картопляний салат виходить дуже ароматним і ситним. Він чудово підходить як самостійна страва або як гарнір до м'ясних страв. Спробуйте цей рецепт, і він обов'язково стане одним із ваших фаворитів!

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