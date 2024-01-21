Німецький салат із картоплею в мундирі та солоними огірками: рецепт бюджетної страви
Готуємо ситний і незвичайний салат із картоплею: лише три інгредієнти і чудова заміна звичному гарніру готова.
Німецький картопляний салат — це класична страва, яка вирізняється простотою приготування та неймовірним смаком. Він ідеально підходить для повсякденного обіду, пише Лефуд.
Інгредієнти:
- картопля в мундирі — 500 г;
- солоні огірки — 4-5 штук;
- цибуля ріпчаста — 1 штука;
- оливкова олія — 3 столові ложки;
- оцет яблучний — 2 столові ложки;
- гірчиця — 1 чайна ложка;
- цукор — 1 чайна ложка;
- сіль, перець — за смаком;
- зелень (кріп, петрушка) — для прикраси.
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Приготування:
Крок 1. Відваріть картоплю в мундирі до готовності, потім остудіть, почистіть і наріжте кубиками.
Крок 2. Солоні огірки наріжте невеликими кубиками.
Крок 3. Дрібно наріжте ріпчасту цибулю.
Крок 4. Для заправки змішайте оливкову олію, яблучний оцет, гірчицю, цукор, сіль і перець.
Крок 5. У великій салатниці змішайте картоплю, огірки та цибулю.
Крок 6. Залийте овочі заправкою та акуратно перемішайте.
Крок 7. Перед подачею прикрасьте салат свіжою зеленню.
Цей німецький картопляний салат виходить дуже ароматним і ситним. Він чудово підходить як самостійна страва або як гарнір до м'ясних страв. Спробуйте цей рецепт, і він обов'язково стане одним із ваших фаворитів!
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