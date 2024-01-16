Рецепт яблучного пирога на кефірі
У складі яблук є багато клітковини і води, тому вони здатні швидко позбавити почуття голоду. Така випічка стане і смачною, і корисною.
Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко ділиться рецептом смачного яблучного пирога на кефірі.
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 2 яйця;
- 200 г цукру;
- 1 ч. л. ванільного цукру;
- 250 мл кефіру;
- 50 г вершкового масла (+ 20 г додатково для змазування форми);
- 250 г борошна;
- 1 дрібка солі;
- 1 ч. л. розпушувача;
- 2-3 яблука твердих сортів;
- 1 ч. л. меленої кориці;
- 1 ст. л. цукрової пудри.
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Для початку розігріваємо духовку до 180 градусів. Змішуємо в мисці 2 яйця й 200 г цукру.
Додаємо дрібку солі та 1 ч. л. ванільного цукру. Ретельно збиваємо суміш віничком.
Додаємо 50 г м'якого вершкового масла та перемішуємо масу до отримання однорідної консистенції.
Вливаємо в миску 250 мл кефіру. Знову перемішуємо віничком до повного об'єднання.
Додаємо до маси 1 ч. л. розпушувача та перемішуємо віничком.
Просіюємо 250 г борошна через сито та додаємо його в миску, постійно перемішуючи суміш віничком.
Добре мішаємо масу до однорідного стану. Готове тісто повинно вийти досить густим (як дуже густа сметана).
Беремо форму для випікання діаметром 20-22 см і застелаємо її пергаментом. Змащуємо форму всередині 20 г вершкового масла.
Беремо 2-3 яблука, миємо, нарізаємо часточками завтовшки приблизно 0,5 см.
Вливаємо все тісто у форму для випікання, щоб воно рівномірно розподілилося по ній.
На тісто викладаємо часточки яблук віялом так, щоб вони покрили весь пиріг.
Посипаємо яблука зверху 1 ч. л. меленої кориці та випікаємо 50 хвилин. Готовність можна перевірити дерев'яною шпажкою. Перед подачею варто посипати пиріг цукровою пудрою.
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