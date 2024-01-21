Не тільки смачний соус: як можна використовувати кетчуп у господарстві

Кетчуп — це не тільки улюблена багатьма приправа, а й багатофункціональний засіб, що може стати в пригоді в домашньому господарстві. Тож наступного разу, коли ви знайдете стару пляшку кетчупу в холодильнику, пам'ятайте, що її можна використати не тільки для приготування їжі, а й для догляду за будинком і речами.

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Кетчуп — популярна приправа, яку можна знайти практично в кожному будинку. Однак крім використання в кулінарії, кетчуп може стати в пригоді і в побуті. Його унікальні властивості дають змогу застосовувати його в різних ситуаціях, починаючи від чищення металів і закінчуючи як засобом для догляду за автомобілем, повідомляє Ivona.

Кілька цікавих способів використання кетчупу в господарстві:

1. Чищення міді та латуні.

Кетчуп чудово підходить для чищення виробів з міді та латуні. Кислоти в складі кетчупу допомагають видаляти окислення і повертати металу блиск. Просто нанесіть трохи кетчупу на губку або ганчірку і потріть поверхню, потім ретельно промийте водою.

2. Видалення іржі.

Якщо у вас є інструменти або інші предмети з невеликими ділянками іржі, кетчуп може допомогти їх очистити. Нанесіть кетчуп на іржаву поверхню, залиште на кілька годин, а потім змийте. Кислота в кетчупі допоможе розчинити іржу.

3. Полірування автомобіля.

Кетчуп можна використовувати для полірування хромованих деталей автомобіля. Він видаляє плями та повертає блиск поверхні. Після нанесення кетчупу переконайтеся, що добре промили оброблювану поверхню.

4. Догляд за сріблом.

Кетчуп також може бути використаний для чищення срібних прикрас і столових приборів. Це більш м'який і безпечний метод порівняно з агресивними хімічними засобами для чищення. Нанесіть кетчуп на предмет, залиште на кілька хвилин, потім акуратно протріть і промийте.

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5. Видалення зелених плям з одягу.

Зелені плями від трави на одязі можна прибрати за допомогою кетчупу. Нанесіть невелику кількість на пляму, залиште на 15-20 хвилин, а потім періть у звичайному режимі.

6. Засіб від неприємного запаху.

Якщо ваші руки пахнуть рибою, часником або цибулею після приготування їжі, нанесіть трохи кетчупу, потріть їх і потім добре вимийте. Кетчуп допоможе усунути неприємні запахи.

7. Для догляду за шкіряним взуттям.

Кетчуп може використовуватися для чищення та полірування шкіряного взуття. Нанесіть його на шкіру, залиште на кілька хвилин, а потім протріть сухою ганчіркою.

8. Пригорілі каструлі.

Якщо ви зламали голову над тим, як простіше відчистити пригорілі каструлі з нержавіючої сталі або емалі — спробуйте використати кетчуп. Для цього нанесіть кетчуп на проблемні місця і залиште на ніч. Завдяки кислотам, які містяться у складі соусу, горілі шматочки їжі легше відходять. Такий лайфхак дасть змогу на ранок відмити каструлю простим мийним засобом.

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