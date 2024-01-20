Магія української кухні: чарівний курник із млинцями, м'ясом, грибами та рисом
Курник не просто пиріг, він є частиною культурної спадщини України. Його рецепти передаються з покоління в покоління, символізуючи сімейні цінності та традиції.
Курник — це традиційний український пиріг, який часто готують як святкову страву. Цей пиріг має багату історію і є однією із знакових страв української кухні. Рецептом класичного курника поділився сайт "Я Шеф-кухар".
Курник готується у вигляді закритого пирога з начинкою, верх якого прикрашають візерунками або плетінкою з тіста. Рецепти курника можуть варіюватися залежно від регіону України, відображаючи місцеві кулінарні традиції та вподобання.
Найпоширеніший варіант начинки — курка, звідси й назва страви. Також часто додаються млинці, картопля, гриби, цибуля, іноді рис, яйця та сметана. У деяких рецептах можуть використовуватися багато шарів різних начинок.
Інгредієнти:
- борошно — 480 г;
- вершкове масло — 100 г;
- яйця — 6 шт;
- молоко — 50 мл;
- сметана 20% — 290 г;
- сода — 5 г;
- оцет — 10 мл;
- куряче філе — 700 г;
- печериці — 400 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт;
- стебла зеленої цибулі — 5 шт;
- кріп — 5 гілочок;
- рис — 150 г;
- перець чорний мелений — 5 г;
- сіль — 10 г;
- вода — 125 мл;
- цукор — 10 г;
- рослинна олія — 50 мл.
Читайте також:
Пиріг "Курячий ледар": простий рецепт нескладної та смачної випічки
Ситно і смачно: рецепт пирога із сьомгою та яйцями
Швидкий заливний пиріг: рецепт смачної випічки
Приготування
Крок 1: Приготуйте начинки
- Зваріть рис до напівготовності, а яйця — круто. Яйця натріть на дрібну тертку або розімніть виделкою. Змішайте рис із яйцями, додайте дрібно нарізану зелену цибулю і трохи солі.
- Відваріть куряче філе, остудіть у бульйоні, наріжте соломкою. Розігрійте сковорідку з рослинною олією, обсмажте цибулю до прозорості, додайте курку. Обсмажуйте курку з цибулею ще хвилин 5, періодично помішуючи, додайте сметану, кріп, посоліть і готуйте ще кілька хвилин.
- Гриби дрібно наріжте на довільні шматочки. Обсмажте в олії до напівготовності.
Крок 2: Спечіть млинці
- Замісіть млинцеве тісто з борошна, яєць, води та рослинної олії.
- Дайте тісту постояти 15-20 хвилин.
- Спечіть тонкі млинці. Для першого млинця змастіть сковороду олією.
Крок 3: Замісіть тісто
- Розітріть розм'якшене вершкове масло з борошном до стану крихти.
- В окремій мисці змішайте молоко, сметану, яйця, цукор і сіль.
- Вилийте суміш у борошно з маслом, додайте гашену оцтом соду і замісіть однорідне тісто.
- Накрийте тісто і дайте йому відпочити півгодини.
Крок 4: Зберіть курник
- Підготуйте роз'ємну форму для пирога за діаметром як ваші млинці. Застеліть дно папером для випічки.
- Відокремте одну третину тіста. Більший шматок розкачайте завтовшки 0,5 см і викладіть його у форму так, щоб краї трохи звисали через бортики.
- Зберіть начинку курника пошарово: млинець, рис із яйцями, млинець, курка з цибулею, млинець, гриби, млинець.
- Менший шматок тіста розкачайте завтовшки 1 см, накрийте пиріг зверху і добре защипніть краї. Зайве тісто обріжте.
- З обрізків тіста зробіть прикраси у вигляді квітів, листя або якихось фігурок.
- Змастіть поверхню пирога збитим жовтком, викладіть прикраси та змастіть усю поверхню курника ще раз.
- У центрі пирога зробіть надріз хрест-навхрест приблизно 2 см, щоб під час випікання пара могла вільно виходити і пиріг не порвався.
Крок 5: Спечіть курник
- Розігрійте духовку до 220°C (або до 200°C у режимі конвекції)
- Випікайте курник півгодини на середньому рівні духовки. 30 хвилин.
- Готовий курник обережно дістаньте з форми й остудіть на решітці.
Читайте також:
Болгарський варіант надзвичайно смачного пирога "Пататнік": простий і швидкий рецепт
Швидкий рецепт: як приготувати пиріг із лаваша із зеленню
Дуже смачна випічка з капустою: як приготувати заливний пиріг на кефірі