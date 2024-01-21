Бісквітний рулет із кремом: рецепт неймовірно смачної та ніжної випічки

Бісквітний рулет — це вишуканий і повітряний десерт, який стане окрасою будь-якого столу. Але що справді робить його особливим, так це ніжний та ароматний крем.

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Бісквітний рулет — це повітряні, ніжні і водночас ситні ласощі, які стануть вишуканим доповненням до чаю або кави. Цей десерт безсумнівно порадує ваших гостей своїм чудовим смаком і презентабельним виглядом, пише Оbozrevatel.

Інгредієнти

Для бісквіта:

яйця курячі — 4 штуки;

цукор — 100 г;

борошно пшеничне — 100 г;

ванільний цукор — 1 пакетик;

розпушувач тіста — 1/2 чайної ложки.

Для крему:

вершкове масло (кімнатної температури) — 200 г;

згущене молоко — 1 банка (380 г);

ванільний екстракт — 1 чайна ложка.

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Приготування

Крок 1. Відокремте білки від жовтків. Збийте білки з цукром до утворення пишної піни.

Крок 2. Поступово додайте жовтки, продовжуючи збивати.

Крок 3. В окремій мисці змішайте борошно, ванільний цукор і розпушувач.

Крок 4. Акуратно введіть сухі інгредієнти в яєчну масу, перемішуючи лопаткою зверху вниз.

Крок 5. Викладіть тісто на деко, застелене пергаментним папером, і рівномірно розподіліть по поверхні.

Крок 6. Випікайте в попередньо розігрітій до 180°C духовці протягом 10-12 хвилин.

Крок 7. Готовий бісквіт викладіть на вологий рушник, акуратно зніміть папір і згорніть у рулет. Залиште на кілька хвилин, щоб він охолов.

Крок 8. Збийте вершкове масло до легкості та пишності. Масло має бути м'яким, але не розтопленим. Поступово додавайте згущене молоко, продовжуючи збивати. Робіть це невеликими порціями, щоб інгредієнти добре з'єдналися й утворили однорідну масу. Додайте ванільний екстракт і ще раз добре збийте до утворення гладкої кремоподібної текстури. Готовий крем помістіть у холодильник на 15-20 хвилин перед нанесенням на бісквіт. Це зробить його більш стабільним і зручним для розподілу по бісквіту.

Крок 9. Розгорніть бісквіт, змастіть його кремом або джемом і знову акуратно згорніть.

Крок 10. Перед подачею прикрасьте рулет цукровою пудрою або глазур'ю.

Бісквітний рулет із кремом — це не тільки смачно, а й красиво. Цей десерт ідеально підходить для тих, хто хоче порадувати своїх гостей чимось особливим і смачним.

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