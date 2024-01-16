Домашні улюбленці та автомобілі: яких правил потрібно дотримуватися під час подорожі

Ми беремо своїх улюбленців всюди і часто вони отримують задоволення від автопрогулянок. Але подорож в автомобілі може бути надзвичайно небезпечною для вашої тварини-компаньйона — і для вас, якщо ви не будете дотримуватися правил.

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Домашні тварини, що перебувають в автомобілі, навіть ті, які спокійно переносять такі прогулянки, можуть стати причиною смертельної ДТП. Саме тому, саджаючи свого кота, чи собаку до салону авто, так важливо дотримуватися правил. Без належних обмежень проста прогулянка з вашим пухнастим другом може призвести до тяжких наслідків для всіх. Як цього уникнути, пише American Humane.

Ось кілька важливих порад, які допоможуть вам, вашому найкращому другові-тваринці та іншим людям бути в безпеці під час прогулянки на автомобілі.

Щоб уникнути непотрібного стресу і занепокоєння, готуйте свого улюбленця до триваліших поїздок, здійснюючи коротші походи перед тривалою експедицією.

На випадок, якщо ви і ваш улюбленець загубитеся, переконайтеся, що всі ідентифікаційні бирки правильно прикріплені до нашийника вашого улюбленця та що на них зазначено вашу поточну контактну інформацію, включно з номерами мобільних телефонів.

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Ніколи не залишайте домашніх тварин без нагляду всередині транспортних засобів. Пам'ятайте, що автомобілі швидко нагріваються на сонці.

Перед поїздкою правильно розмістіть тварину в салоні. Варіантів безліч: спеціальна переноска, ремені безпеки, або бар'єри.

Ніколи не дозволяйте домашнім тваринам сидіти у вас на колінах або залишатися на передньому сидінні під час водіння.

Ніколи не дозволяйте домашнім тваринам висовувати будь-яку частину свого тіла у вікно. Хоча більшість собак люблять висовувати голови у відкриті вікна, вітер може серйозно подразнювати слизові оболонки, а в очі їм може потрапити сміття і комахи. На високій швидкості це може серйозно травмувати вашого вихованця.

Домашніх тварин у жодному разі не можна перевозити в кузові пікапа. Ваш улюбленець може не тільки поранити або навіть убити себе, а й стати причиною нещасного випадку, який може завдати шкоди комусь іншому.

Неутримуваний собака вагою 4 кг під час автокатастрофи на швидкості 20 км/год може завдати серйозних травм усім, хто перебуває в машині.

Як і маленькі діти, собака може загинути від спрацьовування подушки безпеки, навіть якщо він пристебнутий.

Не прив'язуйте улюбленця в кузові пікапа, навіть коли він припаркований, щоб уникнути небезпеки удушення, а також тому, що відкритий кузов пікапа не забезпечує жодного захисту від негоди. Спекотне сонце може нагріти металеву підлогу настільки, що тварина обпече лапи. Собака, залишений сидіти під палючим сонцем без води і тіні, може отримати тепловий удар.

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