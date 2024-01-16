Рецепт розсипчастого плову, який виходить з першого разу

Плов — відома страва східного походження, яка давно прижилася на теренах України. Традиційно ця страва має походження з Узбекистану. Мабуть, не раз ви чули, що найсмачніший це узбецький плов. Правда це чи ні, ніхто не знає, адже кожен кулінар готує його по-своєму.

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І хоч рецептура приготування цієї страви відрізняється, головна мета, щоб він вийшов розсипчастий, запашний і головне — смачний. Як приготувати такий плов розповів кулінар Олександр Огороднік.

Інгредієнти

750 грамів яловичини (за бажанням можна замінити на інші види мʼяса);

2 цибулини середнього розміру;

3 морквини;

100 мілілітрів рослинної олії;

1 чайна ложка солі (коригуйте на смак);

500 мілілітрів води;

1/4 чайної ложки чорного перцю;

1/2 чайної ложки копченої паприки;

1/3 чайної ложки меленого кумину (зіра);

2 лаврових листочки;

барбарис та перець чилі (на смак)

5 зубчиків часнику;

250 грамів рису Басматі (або інший, який ви любите).

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Фото: Getty Images

Спосіб приготування

Крок 1

Починаємо з приготування мʼяса. Його нам необхідно нарізати невеликими брусочками.

Крок 2

Беремо антипригарну каструлю, в якій будемо готувати, розігріваємо олію і додаємо м’ясо. Ймовірніше всього, мʼясо пустить сік, тому варто йому дати час, поки не почне смажитися.

Крок 3

Коли мʼясо стане золотого кольору до нього потрібно додати нарізану соломкою цибулю і моркву. Готувати, поки овочі не стануть золотистого кольору. По часу це орієнтовно 10 хвилин.

Крок 4

Додати сіль та спеції, обсмажити ще протягом 1 хвилини й залити гарячою водою. Протягом однієї години на середньому вогні даємо час мʼясу протушкуватися.

Крок 5

Рис промити у холодній воді 2-3 рази поки вода не стане прозорою і, викласти рівним шаром на мʼясо.

Крок 6

Додаємо ще 250 мілілітрів гарячої води.

Крок 7

Не забуваємо про часник, що треба занурити в рис.

Крок 8

Накриваємо каструлю кришкою і готуємо ще 20 хвилин на середньому вогні. Перед тим як вимикати обовʼязково спробуйте чи приготувався рис.

Крок 9

Вимкніть вогонь і дайте рису настоятись ще 15-20 хвилин.

За цим рецептом плов виходить розсипчастим, соковитим та дуже смачним.

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