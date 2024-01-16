Рецепт розсипчастого плову, який виходить з першого разу
Плов — відома страва східного походження, яка давно прижилася на теренах України. Традиційно ця страва має походження з Узбекистану. Мабуть, не раз ви чули, що найсмачніший це узбецький плов. Правда це чи ні, ніхто не знає, адже кожен кулінар готує його по-своєму.
І хоч рецептура приготування цієї страви відрізняється, головна мета, щоб він вийшов розсипчастий, запашний і головне — смачний. Як приготувати такий плов розповів кулінар Олександр Огороднік.
Інгредієнти
- 750 грамів яловичини (за бажанням можна замінити на інші види мʼяса);
- 2 цибулини середнього розміру;
- 3 морквини;
- 100 мілілітрів рослинної олії;
- 1 чайна ложка солі (коригуйте на смак);
- 500 мілілітрів води;
- 1/4 чайної ложки чорного перцю;
- 1/2 чайної ложки копченої паприки;
- 1/3 чайної ложки меленого кумину (зіра);
- 2 лаврових листочки;
- барбарис та перець чилі (на смак)
- 5 зубчиків часнику;
- 250 грамів рису Басматі (або інший, який ви любите).
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Спосіб приготування
Крок 1
Починаємо з приготування мʼяса. Його нам необхідно нарізати невеликими брусочками.
Крок 2
Беремо антипригарну каструлю, в якій будемо готувати, розігріваємо олію і додаємо м’ясо. Ймовірніше всього, мʼясо пустить сік, тому варто йому дати час, поки не почне смажитися.
Крок 3
Коли мʼясо стане золотого кольору до нього потрібно додати нарізану соломкою цибулю і моркву. Готувати, поки овочі не стануть золотистого кольору. По часу це орієнтовно 10 хвилин.
Крок 4
Додати сіль та спеції, обсмажити ще протягом 1 хвилини й залити гарячою водою. Протягом однієї години на середньому вогні даємо час мʼясу протушкуватися.
Крок 5
Рис промити у холодній воді 2-3 рази поки вода не стане прозорою і, викласти рівним шаром на мʼясо.
Крок 6
Додаємо ще 250 мілілітрів гарячої води.
Крок 7
Не забуваємо про часник, що треба занурити в рис.
Крок 8
Накриваємо каструлю кришкою і готуємо ще 20 хвилин на середньому вогні. Перед тим як вимикати обовʼязково спробуйте чи приготувався рис.
Крок 9
Вимкніть вогонь і дайте рису настоятись ще 15-20 хвилин.
За цим рецептом плов виходить розсипчастим, соковитим та дуже смачним.
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