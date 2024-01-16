Хумус з буряком — рецепт вірменської страви з українськими нотами
Хумус — відома закуска на основі бобових, яка має ліванське походження. В основі приготування завжди лежить нут. Ви, мабуть, неодноразово чули назву цієї страви, а хтось дуже сильно її полюбляє.
Звісно, як і будь-яка інша закордонна страва, хумус набув різних інтерпретацій в Україні. Наприклад, кулінар з Одеси Валерій Пономарьов запропонував спробувати приготувати хумус з буряком.
Закуска виходить не тільки смачною, а ще й надзвичайно корисною. Тому якщо ви ще не куштували такого, тоді спробуйте. У рецептуру приготування хумусу входять не так багато продуктів, які легко знайти.
Інгредієнти
- 1 буряк;
- 1 велика головка часнику;
- 200 грамів вареного нуту;
- зелена цибуля;
- петрушка;
- 1 чайна ложка соусу тахіні (кунжутна паста)
- 1 столова ложка оливкової олії;
- 1 столова ложка соку лимона;
- сіль та перець на смак;
- 1 столова ложка волоського горіха для прикраси.
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Спосіб приготування
Крок 1
Буряк та часник ретельно миємо та висушуємо від вологи. Зрізаємо верхівки на часнику та буряку. Зверху посипаємо сіллю та трішки змащуємо рослинною олією.
Крок 2
Розігріваємо духовку до 180 градусів, овочі замотуємо у фольгу і відправляємо запікатися. Для приготування часнику знадобиться 35-40 хвилин. Для приготування буряка від 40 до 90 хвилин. Готовність буряка можна перевірити зубочисткою. Якщо входить легко, значить готово.
Крок 3
Буряк нарізаємо шматочками і додаємо в блендер, туди ж відварене насіння нута, запечений часник без шкірки, зелень і звісно спеції, які вказані у списку інгредієнтів. Все перебиваємо до однорідності.
Подаємо наш буряковий хумус, який матиме яскраво червоно-фіолетовий колір з дрібно нарізаними волоськими горіхами та петрушкою. Зверху також поливаємо оливковою олією.
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