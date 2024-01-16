Хумус з буряком — рецепт вірменської страви з українськими нотами

Хумус — відома закуска на основі бобових, яка має ліванське походження. В основі приготування завжди лежить нут. Ви, мабуть, неодноразово чули назву цієї страви, а хтось дуже сильно її полюбляє.

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Звісно, як і будь-яка інша закордонна страва, хумус набув різних інтерпретацій в Україні. Наприклад, кулінар з Одеси Валерій Пономарьов запропонував спробувати приготувати хумус з буряком.

Закуска виходить не тільки смачною, а ще й надзвичайно корисною. Тому якщо ви ще не куштували такого, тоді спробуйте. У рецептуру приготування хумусу входять не так багато продуктів, які легко знайти.

Інгредієнти

1 буряк;

1 велика головка часнику;

200 грамів вареного нуту;

зелена цибуля;

петрушка;

1 чайна ложка соусу тахіні (кунжутна паста)

1 столова ложка оливкової олії;

1 столова ложка соку лимона;

сіль та перець на смак;

1 столова ложка волоського горіха для прикраси.

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Хумус з буряку Фото: https://zira.uz/

Спосіб приготування

Крок 1

Буряк та часник ретельно миємо та висушуємо від вологи. Зрізаємо верхівки на часнику та буряку. Зверху посипаємо сіллю та трішки змащуємо рослинною олією.

Крок 2

Розігріваємо духовку до 180 градусів, овочі замотуємо у фольгу і відправляємо запікатися. Для приготування часнику знадобиться 35-40 хвилин. Для приготування буряка від 40 до 90 хвилин. Готовність буряка можна перевірити зубочисткою. Якщо входить легко, значить готово.

Крок 3

Буряк нарізаємо шматочками і додаємо в блендер, туди ж відварене насіння нута, запечений часник без шкірки, зелень і звісно спеції, які вказані у списку інгредієнтів. Все перебиваємо до однорідності.

Подаємо наш буряковий хумус, який матиме яскраво червоно-фіолетовий колір з дрібно нарізаними волоськими горіхами та петрушкою. Зверху також поливаємо оливковою олією.

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