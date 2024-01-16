Одна вправа, яка допоможе швидко заснути

Стрес, проблеми на роботі, тривожність, втома, ситуація в країні та безліч інших факторів, які здатні погіршити ваш сон. Безліч досліджень стверджують, що 30-50% людей мають проблеми зі сном.

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Якщо ви важко засинаєте, довго крутитеся і все ніяк, тоді вам варто знати про неврологічну техніку, яка допоможе швидко та легко заснути, якою поділився тренер Сергій Фальштинський.

Якщо заснути для вас це ще те випробування, тоді вам точно варто спробувати цей метод. Для того, щоб виконати вправу вам варто перейти в спальню, де ви плануєте спати і зручно вміститися на ліжку. Підготуйте подушку та ковдру, адже цю ніч ви будете спати як немовля.

Важливо, вправу слід виконувати виключно тоді, коли ви налаштувалися лягати відпочивати, виконали всі вечірні ритуали і готові до сну.

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До чого сниться розлучення: 7 тлумачень сну

Крок 1

Сядьте на ліжко, де плануєте спати і оберіть зручну для себе позу.

Крок 2

Розведіть руки в сторони на тому рівні, якому буде вам комфортно.

Крок 3

Вирівняйте поставу і опустіть голову вниз.

Крок 4

Дивись вниз і починай крутити голову вправо вліво. Важливо це робити не надто активно, щоб не стало зле. Робіть в комфортному для себе темпі. Головна задача, це розслабити себе.

Крок 5

Додайте до рухів головою зівання. Обов’язково дивіться вниз.

Таку вправу варто повторити мінімум 30 разів. Якщо почне крутитися в голові, зупиніться, ви вже починаєте відходити до сну.

Під час виконання вправи ви повинні відчути, що зупиняється потік думок, знижується тиск і пульс, не хочеться вставати, тільки лежати. Загалом рекомендовано зробити вправу від 30 до 60 разів.

Важливо, після виконання вправи, в жодному разі не беріть телефон в руки, адже ця вправа буде не ефективною, якщо після ви будете займатися іншими справами.

Як правильно робити вправу дивіться у відео нижче

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