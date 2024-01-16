Топ-7 продуктів, які можуть покращити ваш зовнішній вигляд

Наше обличчя, стан шкіри та те, як ми виглядаємо напряму залежить від нашого способу життя і звісно ж харчування. Ні для кого не секрет, що алкоголь, нікотин, шкідлива їжа, все це має фізіологічні наслідки для організму людини. Звісно коли нам 18-20 років це не помітно, а коли сходинка перейшла межу 30+, тоді ми починаємо помічати, як змінюється наше обличчя.

Related video

А чи знали ви, що є певні секрети молодості, і мова зараз не про косметичні процедури, а саме про продукти харчування, які впливають на зовнішні зміни нашого організму. Насправді є багато продуктів, які можуть позитивно впливати на стан шкіри, однак ми назвемо кілька з них.

Оливкова олія

Вона містить в собі антиоксиданти, особливо вітаміни А і Е. Вони сприяють зволоженню та відновленню шкіри як на обличчі, так і загалом тілі.

Зелений чай

Якщо ви надаєте перевагу чаю, а не каві, тоді зверніть увагу на зелені сорти. Вони містять велику кількість антиоксидантів, які запобігають пошкодженню шкіри.

Лосось

Для любителів риби не відкриття, що ця риба багата на омега-3 жирні кислоти, які допомагають зберегти вологу в шкірі, покращують її структуру та вигляд.

Цей вітамін міститься і в інших видах риби, однак саме з лососем він добре засвоюється.

Читайте також:

Ці продукти не можна зберігати в холодильнику

Які продукти треба їсти, щоб мати сяюче волосся

Підбірка продуктів: що можна їсти після 18:00

Фото: Freepik

Цитрусові фрукти

Звісно не варто забувати про фрукти, наприклад, апельсини і грейпфрути, містять велику кількість вітаміну С. Цей вітамін сприяє колагеновому синтезу і покращує еластичність шкіри.

Шпинат

Ця зелень багата на залізо, вітаміни А та С, які сприяють збереженню здорової шкіри.

Авокадо

Доволі популярний фрукт, який містить здорові жири, вітаміни К, С та Е, а також біотин, які можуть покращити стан шкіри.

Йогурт

Молочний продукт, який містить пробіотики. Вони сприяють здоров'ю шкіри та зменшують запалення.

Звичайно, вплив будь-якого продукту на шкіру може варіюватися залежно від індивідуальних особливостей. Рекомендовано також звернутися до фахівця, якщо у вас є конкретні проблеми зі шкірою.

Читайте також:

Найкращий засіб проти застуди: як приготувати вдома чай для зміцнення імунітету

Одна вправа, яка допоможе швидко заснути

Як за 30 секунд позбутися закладеності носа