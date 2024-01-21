Які речі не можна викидати з дому: народні прикмети та забобони

Низку предметів не варто виносити на смітник, інакше, згідно з народними повір'ями, ви ризикуєте привернути у своє життя різні біди.

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Забобони та прикмети супроводжують людство протягом усієї його історії. Багато з них стосуються предметів, які ми тримаємо в наших будинках. Дехто вірить, що викидання певних речей може призвести до невдач або навіть катастроф, пише Ivona.

Що не можна викидати з дому:

1. Дзеркала.

Згідно із забобонами, розбите дзеркало приносить сім років нещастя. Вважається, що дзеркало зберігає частини душі, і його руйнування тягне за собою негативні наслідки.

2. Фотографії.

Викидання фотографій людей може призвести до втрати зв'язку з ними або навіть до невезіння. У деяких культурах вважається, що фотографії утримують енергію людини.

3. Хліб.

Викидання хліба може вважатися знаком невдячності за їжу і призвести до нестачі їжі в домі.

4. Підкови.

Підкова в будинку вважається символом удачі. Викидання її може призвести до втрати цієї удачі.

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5. Рослини.

Засохлі домашні рослини іноді пов'язують із поганою енергетикою в будинку. Однак викидання зелених рослин може розглядатися як втрата життєвої сили.

7. Обереги й амулети.

Викидання предметів, що вважаються оберегами або амулетами, може розглядатися як відмова від захисту й удачі, яку вони приносять.

8. Ключі.

Старі або невикористані ключі часто асоціюються з відкриттям нових можливостей. Викидання ключів може розглядатися як символічне закриття дверей перед новими шансами.

9. Гаманці та сумки.

Такі предмети символізують наше фінансове благополуччя. Якщо ваш гаманець або сумка опиниться на смітнику, то в майбутньому ви будете страждати від безгрошів'я.

Важливо пам'ятати, що повага до чужих вірувань і традицій — це прояв культури і вихованості, навіть якщо ви самі не поділяєте цих повір'їв. Зрештою, вірити в ці прикмети чи ні — особистий вибір кожного.

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