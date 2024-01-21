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Намазка з тунця, огірків і вершкового сиру: смачна закуска за 15 хвилин

намазка, бутерброди, закуска, їжа, хліб, страва
Фото: radiotrek.rv.ua | Дуже смачна намазка готується за кілька хвилин

Намазка з тунцем має багатий смак і приємну текстуру, яка напевно сподобається всім любителям морепродуктів. Подавайте її на тостах або свіжому хлібі.

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Намазка з тунця з яйцями, огірком і вершковим сиром — це чудовий варіант для швидкого та поживного сніданку або легкого перекусу. Ця намазка чудово поєднується з хрустким тостом або свіжим хлібом, повідомляє"Смачно 24".

Інгредієнти:

  • консервований тунець у власному соку — 1 банка;
  • варені яйця — 2 штуки;
  • свіжий огірок — 1 штука;
  • вершковий сир — 100 г;
  • лимонний сік — 1 столова ложка;
  • зелень (кріп, петрушка) — за смаком;
  • сіль і чорний мелений перець — за смаком.

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Приготування:

Крок 1. Відкрийте банку з тунцем і злийте зайву рідину. Використовуйте виделку, щоб розім'яти тунець до стану великих пластівців.

Крок 2. Огірок наріжте дрібними кубиками. Варені яйця дрібно наріжте або подрібніть за допомогою терки.

Крок 3. У глибокій мисці змішайте тунець, нарізані яйця та огірок.

Крок 4. Додайте вершковий сир і лимонний сік. Ретельно перемішайте всі інгредієнти до отримання однорідної маси.

Крок 5. За смаком додайте сіль, перець і дрібно нарізану зелень.

Крок 6. Перемішайте ще раз і поставте намазку в холодильник на 30 хвилин, щоб вона трохи охолола і посилилася смаком.

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