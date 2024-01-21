Намазка з тунця, огірків і вершкового сиру: смачна закуска за 15 хвилин
Намазка з тунцем має багатий смак і приємну текстуру, яка напевно сподобається всім любителям морепродуктів. Подавайте її на тостах або свіжому хлібі.
Намазка з тунця з яйцями, огірком і вершковим сиром — це чудовий варіант для швидкого та поживного сніданку або легкого перекусу. Ця намазка чудово поєднується з хрустким тостом або свіжим хлібом, повідомляє"Смачно 24".
Інгредієнти:
- консервований тунець у власному соку — 1 банка;
- варені яйця — 2 штуки;
- свіжий огірок — 1 штука;
- вершковий сир — 100 г;
- лимонний сік — 1 столова ложка;
- зелень (кріп, петрушка) — за смаком;
- сіль і чорний мелений перець — за смаком.
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Приготування:
Крок 1. Відкрийте банку з тунцем і злийте зайву рідину. Використовуйте виделку, щоб розім'яти тунець до стану великих пластівців.
Крок 2. Огірок наріжте дрібними кубиками. Варені яйця дрібно наріжте або подрібніть за допомогою терки.
Крок 3. У глибокій мисці змішайте тунець, нарізані яйця та огірок.
Крок 4. Додайте вершковий сир і лимонний сік. Ретельно перемішайте всі інгредієнти до отримання однорідної маси.
Крок 5. За смаком додайте сіль, перець і дрібно нарізану зелень.
Крок 6. Перемішайте ще раз і поставте намазку в холодильник на 30 хвилин, щоб вона трохи охолола і посилилася смаком.
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