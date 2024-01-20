Домашні батончики "Снікерс" без випічки та цукру: ідеальний перекус для ласунок
Батончики а-ля Snickers за цим рецептом стануть ідеальним вибором для перекусу на ходу або в офісі. Спробуйте і насолоджуйтеся кожним шматочком цього здорового десерту!
Домашні батончики за смаком не поступаються популярним солодощам Snickers. Вам більше не доведеться обирати між смаком і здоров'ям із цими домашніми батончиками, бо готуються вони без цукру та консервантів. Вам потрібно лише взяти якісні продукти, і насамперед — справжній чорний шоколад. Рецептом смачних і корисних батончиків поділився сайт Shuba.
Ці батончики не тільки чудові на смак, а й сповнені поживних речовин, у них багато магнію і цинку — дуже важливих мікроелементів для здоров'я організму. Це ідеальний вибір для тих, хто шукає здорову альтернативу звичайним солодощам!
Інгредієнти
- фініки — 200 г;
- пластівці вівсяні — 100 г;
- сіль — за смаком;
- арахіс — 70 г;
- арахісове масло — 75 г;
- чорний шоколад — 100 г;
- ванільний екстракт — 0.5 ч. л.
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Приготування
Крок 1
Замочіть фініки в теплій воді на 15-30 хвилин. Після злийте воду в склянку, вона ще стане в пригоді. Подрібніть фініки ножем або в блендері, додайте арахісове масло, ванільний екстракт і сіль. Якщо маса надто густа і погано перемішується, додайте трохи води, яка залишилася після замочування фініків.
Крок 2
Прямокутну форму застеліть пергаментом або харчовою плівкою. Відокремте четверту частину фінікової маси, змішайте з меленими вівсяними пластівцями та розподіліть рівномірно у формі пластом завтовшки 1 см.
Крок 3
На цей шар насипте половину смаженого арахісу, викладіть фінікову масу, що залишилася, зверху посипте арахісом, що залишився. Накрийте майбутні батончики плівкою, добре притисніть і розрівняйте. Поставте в морозилку на півтори години.
Крок 4
Приготуйте глазур, розтопивши шоколад на водяній бані.
Крок 5
Розріжте заморожену масу на батончики, занурте кожен у шоколад і викладіть на решітку. Поставте решітку з готовими батончиками в прохолодне місце або в холодильник, щоб шоколад застиг.
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