Галушки з куркою, грибами та цибулею: рецепт справжньої української страви

Галушки можна подавати зі сметаною або з улюбленим соусом. Також при подачі їх краще посипати рубаною зеленню.

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Галу́шки — українська національна страва, що являє собою відварені в киплячій воді шматочки тіста. Галушки подають як окрему страву або варять суп із галушками, роблячи їх як із тіста, так і з начинкою. Найбільше своїми галушками славиться Полтава, де навіть є пам'ятник цій страві. Сьогодні ми розповімо, як приготувати галушки з куркою, грибами та цибулею за рецептом із блогу "Кулінарія".

Галушки з куркою, грибами та цибулею

Інгредієнти:

філе куряче — 300 г;

кефір — 150 мл;

борошно — 300 г;

яйця — 1 шт;

сода — 1/3 ч. л;

сіль у тісто — 1/2 ч. л;

печериці — 250 г;

цибуля — 120 г;

олія рослинна — 3 ст. л;

часник — 2 зубчики;

мелений перець, сіль, зелень.

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Спосіб приготування:

Відварити філе в підсоленій воді. Можна брати філе зі стегна, з галушками воно смачніше, ніж грудинка.

У глибокій мисці змішати теплий кефір, сіль, яйце, борошно і соду. Тісто не має бути занадто щільним. Просіяне борошно потрібно підсипати порціями і регулювати його кількість. Залишити готове тісто відпочити на 10-15 хвилин під кришкою.

На сковорідці обсмажити нарізану соломкою цибулю і гриби. Потім висипати туди ж порізане філе, посолити, поперчити.

Тісто розкачати в джгут, порізати шматочками і сформувати галушки будь-якої форми. Варити їх у підсоленій киплячій воді до готовності.

Висипаємо гарячі галушки в сковороду з куркою та грибами. Перемішати та прогріти на мінімальному вогні 4-5 хвилин.

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