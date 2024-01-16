Галушки з куркою, грибами та цибулею: рецепт справжньої української страви
Галушки можна подавати зі сметаною або з улюбленим соусом. Також при подачі їх краще посипати рубаною зеленню.
Галу́шки — українська національна страва, що являє собою відварені в киплячій воді шматочки тіста. Галушки подають як окрему страву або варять суп із галушками, роблячи їх як із тіста, так і з начинкою. Найбільше своїми галушками славиться Полтава, де навіть є пам'ятник цій страві. Сьогодні ми розповімо, як приготувати галушки з куркою, грибами та цибулею за рецептом із блогу "Кулінарія".
Галушки з куркою, грибами та цибулею
Інгредієнти:
- філе куряче — 300 г;
- кефір — 150 мл;
- борошно — 300 г;
- яйця — 1 шт;
- сода — 1/3 ч. л;
- сіль у тісто — 1/2 ч. л;
- печериці — 250 г;
- цибуля — 120 г;
- олія рослинна — 3 ст. л;
- часник — 2 зубчики;
- мелений перець, сіль, зелень.
Читайте також:
Чорничні галушки: найнесподіваніший десерт
Картопляні галушки: як приготувати справжні італійські ньокки
Смачні та ніжні пончики: рецепт десерту для любителів солодкого
Спосіб приготування:
Відварити філе в підсоленій воді. Можна брати філе зі стегна, з галушками воно смачніше, ніж грудинка.
У глибокій мисці змішати теплий кефір, сіль, яйце, борошно і соду. Тісто не має бути занадто щільним. Просіяне борошно потрібно підсипати порціями і регулювати його кількість. Залишити готове тісто відпочити на 10-15 хвилин під кришкою.
На сковорідці обсмажити нарізану соломкою цибулю і гриби. Потім висипати туди ж порізане філе, посолити, поперчити.
Тісто розкачати в джгут, порізати шматочками і сформувати галушки будь-якої форми. Варити їх у підсоленій киплячій воді до готовності.
Висипаємо гарячі галушки в сковороду з куркою та грибами. Перемішати та прогріти на мінімальному вогні 4-5 хвилин.
Читайте також:
Класика української кухні: рецепт найніжніших картопляних сирних галушок із картоплі
Гордість Полтави. Як приготувати борщ із галушками