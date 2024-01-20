Такого ви ще не куштували: дуже душевний рецепт грузинського чахохбілі

Чахохбілі — це чудовий варіант для сімейної вечері чи обіду. Насичений смак і аромат цієї страви нікого не залишать байдужим за вашим столом!

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Зігрійтеся цієї зими, приготувавши традиційну страву грузинської кухні — чахохбілі. Це ароматне куряче рагу, яке ідеально підходить для затишної вечері в колі сім'ї, коли за вікном сніг і мороз. Назву ця страва отримала від грузинського слова "хохобі", що перекладається як фазан. М'ясо цього птаха використовувалося в автентичному рецепті чахохбілі, але в наші дні його вже традиційно готують із курки. Рецептом грузинського чахохбілі поділився сайт Food&Mood.

Куряче м'ясо за цим рецептом тушкується в пряному соусі та виходить дуже ніжним, а його смак — насиченим. Готується страва нескладно, а результат точно потішить усіх любителів затишної домашньої їжі.

Інгредієнти:

курка — 1,5-2 кг;

цибуля — 3-4 головки;

помідори — 4 шт;

томатна паста — 2 ст. л.;

гострий перець — 1 шт;

часник — 4-5 зубчиків;

аджика — 1 ч. л.;

кінза — пучок;

уцхо-сунелі та коріандр — по неповній ч. л.;

рослинна олія — за смаком.

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Приготування

Крок 1

Розділіть курку на порційні шматки.

Крок 2

Дрібно наріжте цибулю і пасеруйте її до прозорості в сковороді на рослинній олії.

Крок 3

Помістіть курку в сотейник із товстим дном, додайте рослинну олію і посоліть. Тушкуйте на повільному вогні під кришкою близько 30 хвилин.

Крок 4

Додайте до пасерованої цибулі нарізані кубиками помідори і тушкуйте їх 3-4 хвилини.

Крок 5

Додайте томатну пасту і продовжуйте тушкувати ще кілька хвилин. Викладіть томатну заправку в сотейник до курки.

Крок 6

Подрібніть половину пучка кінзи. Додайте в сотейник аджику, кінзу, нарізаний гострий перець і тушкуйте ще 30-40 хвилин.

Крок 7

Наприкінці додайте уцхо-сунелі, коріандр і подрібнений часник. Посоліть за смаком, додайте кінзу, що залишилася, перемішайте, накрийте кришкою і вимкніть вогонь.

Крок 8

Дайте страві настоятися 15 хвилин перед подаванням.

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